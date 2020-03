Gespräche über Moses

Zur Ökumenischen Bibelwoche von Montag bis Donnerstag, 9. bis 12. März, laden die evangelischen und katholischen aus Sandhofen und Schönau sowie die orthodoxe Gemeinde ein. Die Termine sind jeweils von 19.30 bis 21 Uhr.

Am Montag und Dienstag findet die Veranstaltung im Gemeindesaal der Dreieinigkeitsgemeinde in Sandhofen (Domstiftstraße 40) statt. Am Mittwoch und Donnerstag treffen sich die Interessierten im katholischen Pfarrer-Veit-Haus auf der Schönau (Memeler Straße 34 a). Das diesjährige Thema beschäftigt sich mit dem 5. Buch Mose (Deuteronomium). Bei Gedankenanregungen und gemeinsamem Austausch haben die Teilnehmer die Möglichkeit, in der Gemeinschaft eine Woche lang intensiv in den Text einzutauchen und persönliche Erkenntnisse zu gewinnen.

Die Abende sind in sich geschlossen und auch für „Bibel-Einsteiger“ geeignet. Eine Teilnahme an nur einem Abend ist problemlos möglich. Die Teilnahme ist kostenfrei. Weiter Infos gibt es im Internet (www. evangelisch-schoenau.de). baum/red

