Gesunde Gerichte auf den Tellern

Der Kinderkochkurs in der Caritas-Beratungsstelle Kind & Kegel hat Grund zur Freude: Die Einrichtung erhielt eine Spende in Höhe von 2655 Euro von ADM Cares. Ehrenamtliche von youngcaritas Mannheim kochen einmal die Woche mit Kindern aus dem Stadtteil Schönau ein gesundes Essen. ADM Cares ist das soziale Investitionsprogramm des Unternehmens Archer Daniels Midland Company, das weltweit Initiativen und Organisationen unterstützt, die soziale, ökonomische und ökologische Fortschritte vorantreiben. „Wir fördern Projekte für landwirtschaftliche Bildung – da passt der Kochkurs sehr gut hinein“, sagt Mitarbeiter Axel Zinke.

Familien profitieren

Bei dem Angebot, das es seit Januar 2019 gibt, steht eine gesunde, ausgewogene Ernährung im Vordergrund. Die Kinder beteiligen sich an der Zubereitung, dann isst die Gruppe gemeinsam. Auch Ausflüge finden statt, zum Beispiel in den Lerngarten des Caritas-Quartierbüros Schönau oder in das Zentrum für Globales Lernen des Eine-Welt-Forums.

Drei bis fünf youngcaritas-Ehrenamtliche engagieren sich im Kochkurs für bis zu zwölf Kinder, die meisten davon im Grundschulalter. „Die Kinder kommen alle aus der Nachbarschaft. Viele Familien empfangen Sozialleistungen“, berichtet Caritas-Mitarbeiterin Annika Sutter. Gekocht werde hauptsächlich vegetarisch. Die Kinder nehmen die Rezepte mit nach Hause, so dass Familien sie nachkochen können. Mit der Spende werden Lebensmittel und Bastelmaterial gekauft und Ausflüge finanziert. juk/red

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 13.11.2019