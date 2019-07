Glücksrad dreht sich für Walt-Disney-Figur

In welchem Jahr feierte die drollige Micky Maus ihr Leinwanddebüt im Kino? Welche Berufe übt die Figur mit den charakteristischen schwarzrunden Ohren aus? Wie heißt der Erzfeind von Micky Maus? Diesen Fragen gingen die jungen Besucher beim Familienfest der Stadtteilbibliothek Schönau auf den Grund – bei Popcorn, Kuchen und Apfelsaftschorle.

Wegen des verheerenden Feuers in der Schönauer Stadtteilbibliothek im Lötzener Weg am späten Abend des 14. April, zurückzuführen auf Brandstiftung, musste das Mitarbeiterteam sein buntes Kinderfest in die Räumlichkeiten der freien christlichen Baptistengemeinde im Danziger Baumgang verlegen und später als geplant durchführen.

Dem thematischen Anlass entsprechend trugen alle Helfer lustige Micky-Maus-T-Shirts. Am Eingang drehte sich ein Glücksrad, bei dem die Teilnehmer grüne Frosch-Regenschirme, mehrere Exemplare der Kinderbuchreihe „Meine bunte 3-D-Tierwelt“ und Jonglierbälle gewinnen konnten. An Gruppentischen durften die Sprösslinge zudem Micky-Maus-Buttons pressen, an einer Malaktion mit fortlaufendem Gemälden aus mehreren Einzelbildern teilnehmen und die runden Ohren der Comic-Figur nachbasteln.

Pädagogisches Ziel des Festes ist es, die Heranwachsenden zum Lesen zu bringen. Darum lagen in einem Nebenzimmer zahlreiche Bücher von Walt Disney, Entenhausen und dem Pärchen Micky und Minnie Maus. In der englischsprachigen Originalversion schreibt sich die Figur „Mickey Mouse“, die berühmte deutsche Übersetzerin Erika Fuchs, die von 1906 bis 2005 lebte, machte jedoch 1951 für den Ehapa-Verlag aus der amerikanischen Figur vereinfacht „Micky Maus“.

Durch den Verlust ihrer Niederlassung müssen die Bibliotheksmitarbeiter, unterstützt von den Mitgliedern des angeschlossenen Freundeskreises, Veranstaltungen in fremden Räumlichkeiten abhalten. „Es hat nicht nur gebrannt, es wurde auch randaliert, in einem Übergriff“, fasste Elisabeth Weingärtner, die Leiterin der Stadtteilbibliothek auf der Schönau, die Geschehnisse im April konsterniert zusammen.

Lesung mit Nora Noé

„Wir planen für den Herbst wieder einen Literaturabend im Rahmen der Schönauer Kulturtage, mit der Schriftstellerin Nora Noé“, kündigte Weingärtner an. Sie führt die Zweigstelle der Stadtbibliothek im Mannheimer Nordosten seit 1. Juli 1994, seit genau 25 Jahren – ein rundes Jubiläum also. Doch der Brand hinterließ seelische Spuren bei ihr. „Mir ist nicht so zum Feiern zumute, vielleicht nächstes Jahr“, gestand Weingärtner. Die Lesung mit Nora Noé am 22. November soll in der inklusiven Wohngemeinschaft „Haus Miteinander“ stattfinden.

Gegenwärtig befindet sich eine neue Zweigstelle der Stadtteilbibliothek Schönau auf dem Schulgelände des Johanna-Geissmar-Gymnasiums (JGG) im Aufbau, am ursprünglichen Standort der Vorstadtbücherei, die dort vor dem Umzug in den Lötzener Weg bis 2018 ansässig gewesen war.

