Grün-Weiß gibt Termine bekannt

Die Karnevalgesellschaft Grün-Weiß Schönau gibt weitere Fasnachts-Termine bekannt: Kindermaskenbälle finden am Sonntag, 16., sowie am Rosenmontag, 24. Februar, jeweils 14.11 Uhr, im Pfarrer-Veit-Haus statt. Der Eintritt kostet jeweils drei Euro. Die Prunksitzung im Siedlerheim steigt am Samstag, 22. Februar, um 19.11 Uhr. Beim Heringsessen im Pfarrer-Veit-Haus am Aschermittwoch, 26. Februar, 19 Uhr, wollen die Fasnachter den Karneval beerdigen. Der Vorverkauf für die Prunksitzung ist donnerstags von 18 bis 20 Uhr bei Christa Zuber im Siedlerheim oder telefonisch unter der Rufnummer 0621/73 64 92 möglich. baum

