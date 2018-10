„Gut lewe, bevor mir sterwe“

Hier war einer so richtig in seinem Element: Das Publikum machte mit – umgekehrt fand der Redner sofort den Kontakt zu seinen Gästen. Es ist einfach zu wenig, wenn Hans-Pete Schwöbel lediglich als Kabarettist bezeichnet wird. Er ist viel mehr: Zumindest ist er ein Bewahrer des Kurpfälzer Dialekts, denn selbst das Vaterunser hat er in diesen Zungenschlag übersetzt, frei nach Luther, der sagte: „Man muss dem Volke aufs Maul schauen“.

Die Ideenwerkstatt der Gemeinde Guter Hirte auf der Schönau hatte zu einem Abend mit Schwöbel eingeladen. Der Mundartist und bekennende Kurpfälzer schreibt Gedichte, Sketche, Essays, Predigten. Genauso gerne hält er wissenschaftliche Vorträge und tobt sich auf der Bühne aus. Im Pfarrer-Veit-Haus gewährte er einmal mehr einen Einblick in sein vielseitiges Schaffen.

Vielseitig ist Schwöbel immer. Es gibt wohl kaum jemanden, der das Wort „Därgem“ (Bad Dürkheim) schöner auf der Zunge zergehen lässt als er. Zwischendurch gibt er Einblicke in sein eigenes Leben – etwa wenn er bekennt, dass er aus „Badisch Sibirien“ oder dem „Madonnenländle“ stammt. Sobald jemand sich an den munteren Wortspielen beteiligt und etwas weiß“, bekommt er ein „Gutsel“ zugeworfen. „Das Gutsel schmeckt rein gar nicht“, meint er zwischendurch. So mancher habe es wieder eingepackt und in die Dose zurückgelegt. „Es gibt wohl kaum ein Gutsel, das nicht gebraucht ist“, scherzt da der kurpfälzische Sprachkünstler.

„Du bisch mei Herzkersch“ ist eine Liebeserklärung an die Frauen und an die Heimat. Die Zuhörer erfahren auch, dass der „ Schoppezähler“ der Adamsapfel ist, an dem jeder Schoppe durch die Kehle vorbeirinnen muss. Gereinigt wird dies jedoch von der „Schoppe-Bärschd“, dem Schnurrbart, der jeden Schluck automatisch säubert, bevor er getrunken wird. Dass sich da auch die Tomatensauce festmacht, wird nur am Rande erwähnt.

Von Worscht- zu Dorschtmarkt

Dass die Kurpfälzer den Schwaben sicher in einem den Rang nicht streitig machen, sei klar: Den Fleiß überlassen sie gerne den Nachbarn. Aber beim Feiern seien die Kurpfälzer nicht zu überbieten. Auch der Rap in Muttersprache kam zur Geltung: „Mir Kurpfälzer lewe gern, bevor mir sterwe“.

In den Ruhr-Nachrichten in Dortmund fand er eine Reiseempfehlung: „Fahren Sie doch mal nach Bad Dürkheim auf den Würstchenmarkt” – Würstchenmarkt ?! Dabei ist „Worschtmarkt” ja nur ein Pseudonym. Eigentlich muss es ja „Dorschtmarkt” heißen, und das wäre an der Ruhr dann wohl der „Dürstchenmarkt”. Außerdem kennt der Kurpfälzer in Sachen Essen und Trinken gar keine Verkleinerungsform. „Mir saache Biewl un Männl, Meedl un Bännl, Seppl und Deppl, Schussl un Dussl, Oddl und Loddl – awwer niemols Würstchen und Dürstchen.”

„Schön war, wie er das Publikum eingebunden hat. Das hat mir sehr gut gefallen“, meinte Ingeborg Geisler. „Er ist immer eine Bereicherung“, stellte Konrad Schlichter fest, der zusammen mit Schwöbel einige Zeit zur Schule gegangen ist .„Er hat mir in Mathematik geholfen“, lachte Schwöbel.

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 31.10.2018