Heimat im Herzen des Stadtteils

„Zeit für die Begegnung mit Gott, das wünsche ich ihnen aus ganzem Herzen.“ Weihbischof Peter Birkhofer hofft mit den Mitarbeitern, Bewohnern und rund 100 Gästen des Caritas-Zentrums Guter Hirte, dass das Haus am Gryphiusweg ein Ort werde, an dem die Menschen „die Liebe erfahren“. Der feierliche Festgottesdienst zur Einweihung der Friedenskapelle und des Caritas-Zentrums Guter Hirte wurde per Lautsprecher in alle Räume übertragen.

„Möge diese Kapelle ein Ort des Vertrauens sein, wo wir Heimat finden mit all unseren Nöten und Ängsten“, sprach Birkhofer bei der Altarweihe. Ihm zur Seite standen Monsignore Horst Schroff, Dekan Karl Jung, Pfarrer Franz Schmerbeck sowie Diözesan-Caritasdirektor Thomas Herkert. Auch die Caritas-Vorstandsvorsitzende Regina Hertlein freute sich über den sakralen Raum, der das Herzstück des Hauses bilde: „Unser Ziel war es, im Herzen der Schönau etwas für die Senioren zu schaffen.“ Knapp zwei Jahre nach dem Spatenstich seien im März 2019 die ersten Bewohner eingezogen.

Kraftvolle Kapelle

Hertlein appellierte an die Menschen: „Wir leben heute in einer Zeit großen Unfriedens und brauchen die Einsprüche aller Christen.“ Dementsprechend kraftvoll sei auch die Kapelle gestaltet. Hinter dem Altar zieht ein ausdrucksstarkes Glaselement des Künstlers Yvelle Gabriel die Blicke auf sich, das – passend zum Namen des Hauses – neben Maria und dem Jesuskind auch den guten Hirten zeigt. Auf einem Seitenfenster ist das Vaterunser zu sehen. Ambo, Tabernakel und der Altar hat die Amend Holzmanufaktur aus Eichenholz angefertigt. Hertlein dankte Planern und Handwerkern, dem Caritas-Rat und dem früheren Caritas-Vorstand Roman Nitsch, der das 11,6-Millionen-Projekt bis zu seinem Ruhestand begleitet hatte.

Das Haus sei bewusst nach der Gemeinde des Stadtteils benannt: „Beide gehören zusammen. So wollen wir die Verbundenheit zwischen Caritas und Kirche deutlich machen.“ Heimleiterin Simona Abel und Pflegedienstleiterin Stephanie Beismann sei es gelungen, das Haus „in kürzester Zeit in den Stadtteil einzubinden“, lobte Hertlein. Ihr Dank galt auch Pfarrer Franz Schmerbeck und der Gemeinde Guter Hirte: „Es ist schön, dass sie ihre Werktagsgottesdienste hier mit den Bewohnern feiern.“ Mit Caritas-Vorstand Volker Hemmerich freute sich Hertlein auch über die zwei Bethany-Schwestern, die im Haus wohnen: „Es sollen noch mehr folgen.“

In dem dreistöckigen Neubau gibt es auf einer Seite 20 barrierefreie Wohnungen, darunter eine, in der die Ordensschwestern leben und eine Ergotherapiepraxis. Zudem ist dort eine Wohngemeinschaft für psychisch erkrankte Menschen. Durch ein Foyer verbunden schließt sich der zweite Baukörper mit 45 Pflegeplätzen in drei Gruppen an.

Medaille für Konrad Schlichter

Eine Überraschung gab es für den früheren CDU-Stadtrat Konrad Schlichter. Für „hervorragende Dienste“ erhielt er die Lorenz-Werthmann-Medaille des Deutschen Caritasverbandes – die höchste Auszeichnung für Menschen, die nicht hauptberuflich in der Caritas mitarbeiten: „Er war immer ein wertvoller Ratgeber und guter Zuhörer, der sich jahrzehntelang für die sozialen Belange der Menschen in Mannheim eingesetzt hat“, so Hertlein. Der sichtlich überwältigte frühere sozialpolitische Sprecher bedankte sich mit Worten aus dem Psalm 34: „Suche Frieden und jage ihm nach, das ist die entscheidende Kraft zum Wohl aller Menschen.“

Grünen-Stadtrat Raymond Fojkar überbrachte die Glückwünsche der Stadt: „Ich bin sehr überzeugt vom Konzept des Caritasverbandes. Das ist bereits das zweite Zentrum im Norden Mannheims. Die Schönau ist besser als ihr Ruf“, so Fojkar. Im Anschluss an den Gottesdienst segnete Birkhofer alle Räume mit Weihwasser. Als der Feueralarm ertönte, den der Weihrauch ausgelöst hatte, schmunzelte nicht nur Birkhofer: „So wurde unser Gottesdienst in die ganze Stadt getragen.“

