Herausforderungen an die moderne Frau

Anzeige

Entspannt, aber mit künstlerischem Anspruch, feierten Künstler und Besucher auf der Vernissage zur Ausstellung „Frauen 2018“ in der Waldgalerie. Heike Kissel-Eltrop und Anette Jansen von der Künstlerinitiative Lampertheim stellten dabei eine Vielzahl unterschiedlicher Exponate zur Schau.

Videoinstallation im Mittelpunkt

Es sei ihnen eine Herzensangelegenheit gewesen, Frauen in ihrer Unterschiedlichkeit zu präsentieren, erzählten die Künstlerinnen. Dabei bediente sich das Duo einer durchaus unterschiedlichen Herangehensweise. Im Mittelpunkt der Ausstellung steht eine Videoinstallation, in der die Künstlerinnen Interviews mit Frauen verarbeitet haben. „Wir wollten wissen, wie sich die moderne Frau sieht und was die Herausforderungen für sie sind“, erklärte Heike Kissel-Eltrop.

Die Malerin überzeugt ebenso mit ihren Bildern. „Ich arbeite mit speziellen Farben, Techniken und Themen, die Frauen ansprechen und möchte sie in einer modernen Form und Kombination präsentieren“, wie Kissel-Eltrop unterstrich. Sie arbeite bevorzugt mit Acryl und Kunstharz oder setze kleine Steine in einer besonderen Kombination zu Mosaiken zusammen.