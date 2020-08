Im Forst informieren

Der Schönauer Bezirksbeirat lädt alle interessierten Bürger am Samstag, 15. August, um 15 Uhr zu einem Spaziergang im Käfertaler Wald ein. Thema sind die geplanten Waldarbeiten im sogenannten Kollekturwald, der der evangelischen Pflege Schönau gehört. Der Bezirksbeirat will sich gemeinsam mit den Bürgern informieren und über die Zukunft des so wichtigen Naherholungsgebietes sprechen.

Die Evangelische Stiftung Pflege Schönau ist Besitzerin von 111 Hektar des Waldes. Sie plant, auf einer Fläche von 90 Hektar binnen drei Jahren die spätblühende Traubenkirsche zu entfernen und den Wald zum Laubmischwald umzugestalten. Die Traubenkirsche ist ursprünglich nicht in Europa heimisch, sie vermehrt sich massiv und verdrängt andere Baum- und Pflanzenarten. Ihre Bekämpfung soll die Wandlung des Forstes zu einem widerstandsfähigen Laubmischwald ermöglichen, der an künftige klimatische Verhältnisse angepasst ist. Der Bezirksbeirat befürchtet, dass dies die Naherholungsfunktion und die Aufenthaltsqualität des Käfertaler Waldes beeinträchtigt.

Treffpunkt ist an der Schranke am Waldweg bei der Kreuzung Lilienthalstraße und Sonderburger Straße/Braunschweiger Allee. scho

