Jede Menge Prinzessinnen

Beim Kindermaskenball hatten die Vorstandsmitglieder des Karnevalvereins Grün-Weiss Schönau alle Hände voll zu tun: Die bereitgestellten Plätze an den Tischen reichten bei Weitem nicht aus. Die Verantwortlichen mussten für zusätzliche Sitzmöglichkeiten sorgen, weil so viele Teilnehmer im Pfarrer-Veit-Haus dabei sein wollten.

Die Kinder ließen sich von dem Trubel nicht beirren, und im ganzen Saal hörte man ihre lauten Ahoi-Rufe. Die Spiele, bei denen auch Prinzessin Christina I. mit eingebunden war, fanden auf der Bühne statt. Aber nicht nur die Kleinen, auch die begleitenden Eltern waren aufgefordert, beispielsweise beim Sackhüpfen mitzumachen. Ständig zogen die vielen als Prinzessinnen verkleideten Mädchen wie auch die Jungs in ihren Kostümen mit einer Polonaise durch den Saal.

Präsident und Elferräte der KG Grün-Weiss machten fleißig bei der Bespaßung der Kinder mit. Dass dieser Kindermaskenball wieder ganz in ihrem Sinne des Nachwuchses war, das sah man den kleinen Feiernden an den frohen Gesichtern an. eng

