Die Mannheimer Jugendhäuser laden zur Kinderfasnacht ein: Das Jugendhaus Waldpforte in der Gartenstadt, Waldpforte 67, feiert am Samstag, 15. Februar, den Kindermaskenball. Von 14 bis 17 Uhr wechseln sich Faschings- und Hitmusik mit lustigen Spielen ab. Der Saal ist unter dem Motto „Eine Seefahrt, die ist lustig“ dekoriert. Der Eintritt ist frei. Jedes Kind erhält ein Freigetränk und einen Berliner. Im Jugendhaus Schönau, Lilienthalstraße 267, geht es ebenfalls am Samstag, 15. Februar, von 15 bis 18 Uhr, närrisch zu. Es gibt ein buntes Kinderprogramm mit Spiel und Spaß sowie eine offene Bühne für Auftritte der teilnehmenden Kinder und Jugendlichen. Außerdem wird die Garde der Karnevalgesellschaft Grün-Weiß Schönau e.V. bei der Feier zu Gast sein. baum

© Mannheimer Morgen, Freitag, 07.02.2020