Junge Talente entern Bühne

Anzeige

Bei „Schönau on stage“ betreten junge Talente des Mannheimer Nordens zum vierten Mal die Bretter, die die Welt bedeuten. Das Spektakel findet am Freitag, 20. Juli, von 18 bis 20 Uhr im Schönauer Jugendhaus (Lilienthalstraße 267) statt. Die Künstler aus dem Mannheimer Norden bringen ihre Kreativität auf eine professionell ausgestattete Bühne. Dabei sind alle Formen der Darbietung möglich – etwa Tanz oder Gesang. „Schönau on stage“ biete den Talenten und Zuschauern ein vielfältiges Programm, so die Ankündigung. Für das leibliche Wohl ist dank der Gruppen „So süß“ vom Jugendhaus Vogelstang und „Snacks for you“ von der Kerschensteiner Gemeinschaftsschule gesorgt.

„Schönau on stage“ ist ein Kooperationsprojekt der Kulturellen Kinder- und Jugendbildung des Fachbereichs Kinder, Jugend und Familie – Jugendamt der Stadt Mannheim und des Jugendhauses Schönau. red