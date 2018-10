Kaffee und Brötchen mit Denkanstößen serviert

Deftig oder doch lieber süß? Die Wahl der Art des Frühstücks war jeder Teilnehmerin selbst überlassen. Zu diesem Zeitpunkt hatte bereits unter musikalischer Begleitung von Rut Schöffel der Duft von frischem Kaffee kräftig den Appetit bei den Besucherinnen angeregt.

Durchaus aktiv gestalteten sich ebenso die Gespräche beim Frauenfrühstück der Schönauer Baptistengemeinde. „Alle zwei Jahre laden wir dazu ein“, erklärte Gemeindesprecherin Birte Veith. Sie hatte die Veranstaltung gemeinsam mit Andrea Messner und dem Frauenteam organisiert.

Das erste Treffen habe noch im Hotel Weber stattgefunden, erinnerte sie sich. „Nun feiern wir bei uns vor Ort in den Räumlichkeiten am Danziger Baumgang“, so Birte Veith. 64 Plätze waren beim Frauenfrühstück eingedeckt. Die Einladung gelte für alle Schönauerinnen, betonte die Sprecherin.

Auch die Buch-Expertinnen Johanna Schmidt und Elisabeth Weingärtner ließen es sich schmecken. Es sei eine gute Idee, so ins Wochenende zu starten, meinte das Duo. Dabei galt es nicht nur zu frühstücken, sondern auch den Geist anzuregen. Schließlich hatten die Gastgeber das Thema „Sehnsucht nach Geborgenheit“ als Überschrift für das Frühstück gesetzt.

Glaube in der Gegenwart

Nachdem der letzte Kaffee getrunken war, wollte Referentin Anita Hallemann wichtige Denkanstöße geben, wie sich christlicher Glaube in der Gegenwart ausdrücken könne. Seit 40 Jahren sei sie mit Vorträgen zu unterschiedlichen christlichen Themen im In- und Ausland unterwegs, berichtete Hallemann. Im Grunde sehnten sich alle Menschen überall auf der Welt nach Geborgenheit. „Dies ist ein Grundbedürfnis“, stellte sie fest. Die letzte Geborgenheit sehe sie allerdings nur bei Gott. jba

© Mannheimer Morgen, Freitag, 19.10.2018