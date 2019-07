Kerwe auf dem Lena-Maurer-Platz

Die Kerwe auf der Schönau findet wieder am zweiten Wochenende im August auf dem Lena-Mauerer-Platz statt. Los geht es am Freitag, 9. August, um 19 Uhr (Ende 22.30 Uhr). Am Samstag beginnt die Kerwe um 15 Uhr, die offizielle Eröffnung durch den neuen Stadtrat der Tierschutzpartei, Andreas Parmentier, ist um 17 Uhr. Auch an diesem Samstag endet das Fest um 22.30 Uhr. Am Sonntag, 11. August, ist das Feiern von 11 Uhr bis 20 Uhr angesagt. Der Veranstalter, die Kultur- und Interessengemeinschaft (KIG) Schönau, ist noch auf der Suche nach Standbetreibern. Kontakt (bis 29. Juli) per Mail an die Adresse: whj.hamberger@gmail.com eng

