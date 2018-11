KG zeigt stolz die neue Regentin

Die Verantwortlichen der KG Grün-Weiss Mannheim-Schönau sind zu Recht stolz auf ihre neue Lieblichkeit Alexandra I. Erstmals präsentiert wurde die Lieblichkeit in den Räumen von Pflege im Quadrat. Für den passenden Rahmen hatte dabei Geschäftsführer Panajotis Neuert gesorgt, Ex-Prinz der Stadt Mannheim der Kampagne 2015/16.

Auch bei der Inthronisation wenige Tage später im Pfarrer-Veith-Haus führte der 1. Vorsitzende Werner Weber die hübsche Prinzessin „Alexandra I., Jubiläumsprinzessin der KG Grün-Weiß Schönau“ voller Stolz auf die kleine Bühne. Bevor aber die neue Regentin ihr Amt antreten durfte, wurde Vorgängerin Astrid I. vom Regenbogenland aus dem Adelsstand entlassen.

„Hiermit erhebe ich Dich in den Stand des Adels der KG Grün-Weiss Schönau“: Als Zeichen der Macht überreichte Präsident Andreas Ellwanger das Zepter. Dass sie das Amt der Prinzessin ausführe, sei die „Schuld“ von Panajotis Neuert, erklärte Alexandra I. Beide kennen sich aus der Schule in der Neckarstadt, er ist zudem Patenonkel ihrer Tochter. „Wer Joti kennt, weiß, dass er ein großer Überredungskünstler ist und man ihm nichts abschlagen kann“, erklärte Alexandra I. mit einem bezaubernden Lächeln.

Die Inthronisation nahm der Verein zum Anlass, sein 60-jähriges Bestehen zu feiern. Zum Gratulieren waren an diesem Abend der Bundestagsabgeordnete Nikolas Löbel (CDU) und SPD-Stadträtin Andrea Safferling gekommen. Löbel lobte neben der Wahl der Prinzessin auch die gute Vereinsarbeit. „Danke an die Frauen und Männer, die in den letzten 60 Jahren den Verein hochgehalten haben“. Als Gratulantin erklärte Andrea Safferling, sie sei stolz, ein Teil der Grün-Weiss zu sein. Das Rahmenprogramm bestritten die Gardemitglieder und die Solisten Celine und Lukas Meyer mit ihrem Tanz „Kreaturen der Finsternis“.

Stimmung mit dem Duo Bollwerk

Wie bereits bei der Vorstellung bei Pflege im Quadrat sorgte das Duo Bollwerk auch im Pfarrer-Veith-Haus für Partystimmung mit Tanz. Zwischen den Auftritten unterhielt Nik Mayer die Gäste. Nach der Vorstellung waren die Gäste, darunter die Ehrenvorsitzenden der KG, Horst Kleinhenz und August Mehl, sowie Senatspräsident Karlheinz Zuber, zum Essen eingeladen. Gesponsert wurde n die Speisen vom Schwiegersohn des Vorsitzenden, Fody Pashalidis. Er und Panajotis „Joti“ Neuert unterstützen die Lieblichkeit als Sponsoren.

© Mannheimer Morgen, Freitag, 16.11.2018