Kisten sind bereits ausgepackt

Während der Sanierungsarbeiten in den alten Räumen im Johanna-Geissmar-Gymnasium im Lötzener Weg startete nun die Stadtteilbiliothek Schönau ihren Betrieb am Ausweichstandort in der verlängerten Rastenburger Straße zwischen dem Christlichen Zentrum Mannheim und der Hans-Christian Andersen-Schule. Trotz veränderter Adresse rechnen die Verantwortlichen weiterhin mit guten Besucherzahlen.

Pavillon lockt Kinder an

Vor allem der Nachwuchs zählt zum Stamm der Bücherwürmer. Waren es am ersten Tag die Schüler der benachbarten Hans-Christian Andersen-Schule, nutzten zwei Tage später die Mädchen und Jungen des katholischen Kindergartens der Gemeinde Guter Hirte die Möglichkeit zu einem Besuch im Pavillion, in dem die Bücherleihe Unterschlupf gefunden hat. „Wir können uns über mangelnde Anfragen für unsere Bücherspaßgruppen nicht beklagen“, meinte Elisabeth Weingärtner. Bei den jüngsten Besuchern stünden eher Bilderbücher im Vordergrund, erklärte die Leiterin der Stadtteilbibliothek.

Auch der Nachwuchs der benachbarten Betreuungseinrichtung von St. Raphael habe sich schon angekündigt, wie Mitarbeiterin Rosemarie Franken berichtete. Oft würden Lieder gesungen oder Spiele gespielt. Die Weitläufigkeit der neuen Räumlichkeiten an der Rastenburgerstraße machten ebenso einen Bewegungsparcours möglich. Den wollen die Verantwortlichen spätestens beim Lesefest am 12. Mai ins Programm einbauen. „Dort werden wir auch ganz offiziell den neuen Standort der Bibliothek einweihen“, verriet Lesepatin Johanna Schmidt.