Konrad schaltet das Licht an

Es gibt in diesem Jahr nur wenige weihnachtliche Veranstaltungen, denn Feiern oder Konzerte fallen komplett aus. Die, die noch stattfinden dürfen, werden im kleineren Rahmen durchgeführt, so auch die Beleuchtung des Weihnachtsbaumes auf dem Lena-Maurer-Platz auf der Schönau. Diese findet bereits seit der Umgestaltung des Platzes vor sieben Jahren immer in der Adventszeit statt und war eigentlich eine Feier für sich.

Nur Fasnacht fand statt

Damals war die fest eingepflanzte Fichte noch klein, heute ist sie ein stattlicher Baum von 4,50 Metern. Dafür fällt die Feier umso bescheidener aus, der kleine Konrad durfte in Begleitung seiner Oma Angelika die Beleuchtung anschalten. „Die Eröffnung war bisher ein Event mit Posaunenchor, Weihnachtsliedern und Ansprachen. Dazu gab es Brezeln, Glühwein und Kinderpunsch. Leider müssen wir in diesem Jahr darauf verzichten. Aber dennoch wollen wir etwas Licht in die trübe Stimmung bringen“, so Johann Danisch von der Siedlergemeinschaft, der die Ansprache hielt. „In diesem Jahr hat für die Siedler nur Fastnacht stattgefunden, danach wurde alles abgesagt. Der Siedler-Ausflug und unsere Reise, alles geplatzt.“ Normalerweise kommen 50 bis 60 Leute zur Weihnachtsbaumbeleuchtung, diesmal waren es lediglich 20. Wenigstens das Schmücken des Baumes war eine gemeinsame Unternehmung, denn die Senioren der Siedler, der jüngste war 65 Jahre alt, waren tagsüber vier Stunden damit beschäftigt, den Baum herauszuputzen, auf dessen Spitze nun eine rote Zipfelmütze thront.

Von 18 Uhr abends bis acht Uhr morgens werden die Lichter über eine Zeitschaltuhr angeschaltet sein, bis zum 6. Januar bleiben Lichterkette und Deko. „Es gibt keinen Imbiss-Wagen, keine Musik, stattdessen haben wir diese Maultaschen vor dem Gesicht“, meinte Danisch, der seinen Humor nicht verloren hat. „Doch der Baum soll etwas Licht in diese trostlose Zeit bringen.“ Für das nächste Jahr hoffen die Siedler wieder auf eine Feier, wie sie vor Corona stattgefunden hatte – ganz ohne „Maultasche“. kge

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 09.12.2020