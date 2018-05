Küchenhelfer haben mächtig was zu tun

Anzeige

Das Fest, so Krauß, sei schon immer gut besucht gewesen. In diesem Jahr hätte der Freitag jedoch anhand der Besucherzahl alles bisher da gewesene getoppt. Die Herren in der Fischbraterei hatten alle Hände voll zu tun, um die Gäste mit Zander- und Seelachsfilet zu versorgen. Weil er bei der Zubereitung mehr Arbeit abverlangt, hatte man den Merlan von der Speisekarte gestrichen.

An beiden Tagen war es wieder den Backkünsten der Damen zu verdanken, dass die Gäste aus einer großen Auswahl an Torten und Kuchen wählen konnten. Am Samstag sorgte das Duo Nik & Rick unter dem aufgestellten Zelt für Partystimmung.

Die nächste Veranstaltung auf dem Vereinsgelände des ASV Früh- auf findet am Samstag, 7. Juli, mit dem Anglerflohmarkt statt. Anmeldungen für Verkäufer sind per E-Mail beim Vorsitzenden unter folgender Adresse möglich: wmkraus@t-online.de.

