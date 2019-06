Lagerfeuer ersetzt das Smartphone

Hinterweidenthal: Der Ort klingt nicht nur so. Er ist es auch – weit abgelegen. Mitten im Pfälzer Wald zwischen Annweiler und Pirmasens. Durch ein dicht mit Bäumen bewachsenes Gebiet schlängelt sich ein kleiner Bach. Gleich daneben: der Jugendzeltplatz. Hier gibt es Natur satt, Gelegenheit zum Herumtollen, Musik am Lagerfeuer, Zelte zum Übernachten. Was es hier nicht gibt: Smartphones oder andere elektronische Begleiter. Sie sind tabu, zumindest für die rund 40 Kinder und Jugendlichen der Kerschensteiner Gemeinschaftsschule auf der Schönau.

„Schule im Wald“: So nennt sich das Projekt, das inzwischen im fünften Jahr einen starken Kontrast zu den Alltagserfahrungen der Schüler bietet. Als Pädagoge stelle man „vermehrt fest, dass der Umgang mit Natur, Erde, Dreck oder Holz immer seltener Teil einer kindlichen und jugendlichen Erlebniswelt ist“, sagt Benjamin Goos. Er kam auf die Idee zur „Schule im Wald“ und hat sie gemeinsam mit seinen Kollegen Stefan Besthorn und Gaby Schlenker gestartet und umgesetzt.

Von der Natur entfremdet

Zuvor hatte er an seinem früheren Arbeitsplatz, einem Gymnasium, mit einer fünften Klasse im Schullandheim festgestellt, wie sehr sich manche Kinder von der Natur entfremdet haben. Vor einer Waldbegehung mit dem Förster sei „bestimmt die Hälfte der Klasse in Panik verfallen“, berichtet er im Gespräch mit dieser Zeitung. Die Kinder hätten sich „mit Zeckenspray geschützt, als würden sie sich in große Gefahr begeben“.

Gegen eine solche Entfremdung etwas tun: Unter anderem daraus entsprang das Projekt, das er an seinem neuen Arbeitsplatz auf der Schönau verwirklichte. Und dazu gehört für ihn der zeitweilige Verzicht auf Instagram, WhatsApp, Youtube und Co. Nicht selten sei der Alltag der Schüler „geprägt von täglicher und langer Nutzung neuer Medien und Spielkonsolen. Im Stadtviertel Schönau sind Eltern, die keinen Ausgleich zu dieser Onlinewelt anbieten, eher nicht die Ausnahme. Gerade hier kann ,Schule im Wald’ einen als positiv erfahrbaren Kontrast bieten“, betont Goos.

Die Fünft- bis Neuntklässler bringen sich aktiv ein, damit die Zeltstadt funktioniert. Sie kochen und putzen, holen Wasser oder machen Holz. Und vormittags arbeiten sie an ihren Schulaufgaben. „Wir verlegen unseren Lernort in den Wald“, berichtet der Lehrer. Die dazu erforderlichen Arbeitsblätter oder Schulbuchseiten habe man zuvor kopiert. Dabei hat jeder Schüler seine speziellen Aufgaben, individuelle Lernzeit nennt sich das. „Daneben bleibt natürlich auch Zeit, die Seele baumeln zu lassen, zu spielen oder den Wald zu erkunden“, sagt Benjamin Goos.

Dankbar für „anerkannte Ausrede“

Nach kurzer Zeit stellen die meisten Schüler erstaunt fest, dass sie ihre Smartphones „gar nicht so vermissen wir befürchtet“. Es sei fast schon erholsam, wenn man nicht die ganze Zeit den Druck spüre, etwas posten zu müssen. Benjamin Goos bestätigt: „Einige sind durchaus dankbar, wenn sie das mal eine Woche nicht machen müssen – und dafür eine anerkannte Ausrede haben.“ Häufiger als die Schüler seien es „tatsächlich auch die Eltern, die Probleme haben“, weil ihr Kind nicht ohne weiteres erreichbar sei.

Dass die Akzeptanz, auf elektronische Geräte zu verzichten, groß ist, zeigt die Beliebtheit des Projekts. Von den 70 Anmeldungen habe man leider nur 40 berücksichtigen können. Ein gutes Drittel der Schüler sei schon zum wiederholten Male dabei. Zum Projekt gehört, dass die Schulaufgaben erledigt werden müssen. Diese klare Anforderung „wirkt sich positiv aus“. Zumal die Kinder sich nach eigener Aussage weniger gestresst fühlen und es im Wald viel ruhiger sei als in der Schule. Auch die zu erledigenden Arbeiten in der Zeltstadt seien für die Teilnehmer „prinzipiell etwas Spannendes“. So ist eine Wiederholung von „Schule im Wald“ programmiert. Das Projekt ergänzt die Freiluft-Aktivitäten der Kerschensteiner Gemeinschaftsschule, zu denen beispielsweise die regelmäßig stattfindenden Outdoor- und Garten-Arbeitsgemeinschaften gehören.

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 19.06.2019