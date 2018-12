Legionär führt Besucher zu Jesus

„Einsteigen und Mitfahren“ lautete das Motto – und tatsächlich wurden Menschen, die sich dieser ungewöhnlichen Reisegesellschaft anschlossen, umgehend auf dem wunderschön gestalteten Schönauer Weihnachtsmarkt durch ein Tor in die Vergangenheit katapultiert.

Rund 2000 Jahre in der Geschichte zurück, durften die Mitreisenden die Geschichte der Geburt Jesu, gespielt von überwiegend jungen Gemeindemitgliedern, live erleben – frei nach der Geschichte der Zeitmaschine von Orson Welles aus dem Jahr 1895, die auch im 21. Jahrhundert noch immer Jung und Alt fasziniert. 1960 setzte Regisseur George Pal den fiktiven Roman erstmals als Spielfilm um und zog die Menschen in die Kinosäle. Auch die späteren Verfilmungen haben nichts an Faszination eingebüßt.

Basar mit orientalischen Genüssen

Diese Zeitreise der besonderen Art gab es nun schon zum zweiten Mal auf dem Schönauer Weihnachtsmarkt. Regie führten die beiden Gemeinden „Freie christliche Baptisten Gemeinde Schönau“ und das „Christliche Zentrum Mannheim“ in einer Gemeinschaftsproduktion. Geführt von einem römischen Soldaten ging es vorbei auf dem Hof der Schönauschule an den Hirtenfeldern, wo die Engel die Geburt Jesu verkündigten. Über einen Basar, in dem kulinarische Genüsse vergangener Zeit wie Datteln, Oliven, Äpfel oder Nüsse angeboten wurde und einer Begegnung mit den Heiligen aus dem Morgenland, die ebenfalls nach dem Königskind suchten, fand die Gruppe mit Hilfe eines leuchtenden Sternes das Jesuskind mit seinen Eltern in einem Stall.

„Folgt diesem Stern und ihr werdet den König der Juden finden“, rieten die Heiligen Drei Könige. Am Stall wurde ein „O du Fröhliche“ angestimmt. Nach einem orientalischen Tee und einigen Plätzchen ging es zurück in die Gegenwart. Viele waren von dem Ausflug so begeistert, dass sie nicht lange zögerten und sich gleich das nächste Ticket für die Reise in die Vergangenheit sicherten. „Alle 20 Minuten findet eine Führung statt“, so „Josef“ Calvin Veith.

Rund 600 Besucher des Weihnachtsmarktes ließen sich auf dieses ungewöhnliche Abenteuer in die Vergangenheit ein, wie der Veranstalter berichtete. Viele traten begeistert den beleuchteten Heimweg auf den Weihnachtmarkt an. has

© Mannheimer Morgen, Freitag, 21.12.2018