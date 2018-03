Lehrer und Schüler geben Einblicke in ihren Alltag

Anzeige

Viele Eltern, für deren Kinder im neuen Schuljahr ein Schulwechsel ansteht, nahmen am Tag der offenen Tür der Kerschensteiner Gemeinschaftsschule im Stadtteil Schönau teil. Vor dem Eingang zum Sekretariat bildete sich eine lange Schlange der Eltern, die sich einen Termin für den bevorstehenden Infoabend sicherten, um Einblicke in den vielleicht kommenden Schulalltag ihrer Kinder zu bekommen.

„Wir öffnen für Gäste, die das Schulleben, wie auch die Arbeiten der Kinder und Jugendlichen in den letzten drei Monaten erleben wollen“, freute sich Schulleiterin Christine Senger über das große Interesse. Nicht nur in den verschiedenen Gebäuden, auch auf dem Schulhof herrschte reges Treiben: Neben den Aufführungen und Ausstellungen in verschiedenen Klassenräumen waren vor allem die Präsentationen aus den Projekten der Mitmach-Aktionen einiger Klassenstufen interessant. Die Schüler der Klasse 7a, Tim Reindel und Wolfram Steinmann, präsentierten ihre Arbeiten in einer Ausstellung auf dem Flur. Der Berufswunsch von Tim Reindel ist Pilot. Das zeigte er, wie auch Wolfram Steinmann mit seiner Arbeit über die Bauern mit ihrer Lehnherrschaft aus dem Mittelalter, an.

Interesse am Buddhismus

Den Weg zur Entspannung zeigte sehr gut beschrieben und bebildert Franca Tamburine aus der 8b in dem von ihr selbst geschriebenen Buch an. Ihr Interesse an dem Buddhismus wurde bei einem Urlaub in Bali geweckt. „Pop, Lyrics and Politic“ war das Thema der Performance der Schulband in der Sporthalle. Mitglieder des Elternbeirates warben an einem Stand für die Schulkleidung der Kerschensteiner Gemeinschaftsschule. „Keiner ist verpflichtet, diese T-Shirts oder Sweatshirts zu tragen. Das beruht alles auf einer freiwilligen Basis“, erklärte Elternbeirat Michael Klos. Damit die Gäste schneller an ihr gewünschtes Ziel kamen, dafür gab es das „Schülertaxi“. Freundliche Schüler wie Tim Tolciu aus der 5b führten die Besucher ans Ziel.