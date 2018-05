Lesespaß mit reichlich Blick ins Grüne

Anzeige

Mit einem Lesefest gab das Team der Stadtteilbibliothek Schönau gemeinsam mit dem Freundeskreis der Bücherleihe offiziell den Startschuss für die Arbeit in den neuen Räumlichkeiten. Während der Sanierungsarbeiten am alten Standort am Johanna-Geissmar-Gymnasium bieten die Verantwortlichen den gleichen Service zu den bekannten Öffnungszeiten im Schulpavillion in der verlängerten Rastenburger Straße (Rudolf-Maus-Straße 20) an. Dieser befindet sich zwischen Christlichem Zentrum und der Hans-Christian-Andersen-Schule.

Das Familienfest bildete den ersten Veranstaltungstermin nach dem Umzug, und vielleicht lag es auch an den heißen Temperaturen. „Der Besuch ist gut, aber es hätte auch mehr Publikum sein können“, fasste es Elisabeth Weingärtner zusammen. Die Stimmung passe in jedem Fall. „Alle die hier sind, finden es schön“, freute sich die Leiterin der Schönauer Stadtteilbibliothek.

Dabei überzeugt der neue Standort vor allem mit seiner Weitläufigkeit. „Auch der Blick ins Grüne ist ein Vorteil“, betonte Cordula Rößler. „Vielleicht können wir hier einen Lesegarten gestalten“, meinte die Rektorin der benachbarten Hans-Christian- Andersen- Schule aufgrund des noch bestehenden Wildwuchses vor den Fenstern.