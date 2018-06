Mieter bleiben selbstständig

Anzeige

Vor 18 Jahren fingen sie an zu bauen – nach drei Jahren konnte das Haus Miteinander im Stadtteil Schönau dann eröffnen. Und so feierten die Bewohner jetzt gemeinsam mit ihren Gästen das 15. Sommerfest. „Öffentliche Gelder gab und gibt es bis heute nicht, das haben alles Eltern und Sponsoren gestemmt“, zeigte sich der Vorsitzende des Vereins zur Förderung von Arbeits- und Lebensstätten für Menschen mit Behinderung (Miteinander e.V.), Rolf Schwarzwälder, nicht gerade erfreut. Geschäftsführer Tobias Aigenmann begrüßte die Gäste, unter ihnen Vereinsvorsitzende, Bezirksbeiräte sowie Christian Endres vom Quartierbüro Schönau und Martin Willig, Fanprojektleiter des SV Waldhof 07. Er war selbst einige Jahre im Haus Miteinander als Sozialarbeiter beschäftigt.

Auf Spenden angewiesen

Bei Buffet, Kaffee und Kuchen feierten die Bewohner mit ihren Gästen in geselliger Runde. Für Unterhaltung sorgten an diesem sonnigen Nachmittag Johann Kraus und Yolanda Diefenbach, die mit ihren Saxofonen Rock und Pop präsentierten. Als „Maximus der Magier“ führte Daniel Schirner seine Zaubereien vor. Insgesamt 20 Bewohner fühlen sich im Haus Miteinander wohl. Sie leben in ihren gemieteten Appartments, ohne dass sie in ihrer Selbstständigkeit einschränkt werden. Zum ersten Mal sei das Haus voll belegt, so Aigenmann.

Auf dem Gelände rund ums Haus wachsen Kräuter, Gemüse und Früchte. Aus ihnen machen die Bewohner für den Eigenbedarf ihr eigenes Gelee. Das Haus Miteinander ist auf Spenden angewiesen, um den Mietern das eine oder andere zu ermöglichen. So freute man sich, als die Vorstände der Volksbühne Lampertheim, Ilse Prüssing und Gerhard Baum, einen Scheck über 1000 Euro überreichten. Das Geld, so Schwarzwälder, werde dringend gebraucht – zum Beispiel, um Vorgaben wie die zu verwirklichen, automatische Türen mit einem Fingerschutz nachzurüsten. Der Förderverein könne dies nicht alleine stemmen. Zusätzliche Einnahmen erzielt man mit der Essensversorgung von Schulen und Kindertagesstätten.