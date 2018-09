Mieter können wohl im März einziehen

Ein Jahr nach der Grundsteinlegung arbeiten Maler und Elektriker im Caritas-Zentrum Guter Hirte im Schönauer Gryphiusweg am Innenausbau: Voraussichtlich im März 2019 können die ersten Mieter einziehen. Die Eröffnung ist für Mai geplant. Bei einem Rundgang mit Caritas-Vorstand Roman Nitsch blickte der „MM“ hinter die Kulissen des 11,6-Millionen-Euro-Projektes.

Herzstück des Gebäudekomplexes, der aus zwei Teilen besteht, ist die Friedenskapelle im Erdgeschoss. Sie ist in einem großen Gemeinschaftsraum untergebracht, in dem auch Veranstaltungen aller Art durchgeführt werden können. Der Bereich für Gottesdienste ist durch Trennwände separat nutzbar. „Der Raum ist nicht hell, aber so kommen die Lichteffekte besonders gut zur Geltung“, beschreibt Nitsch. Pressesprecherin Julia Koch bezeichnet den Raum als „Schmuckstück“ des Gebäudes. Der Glaskünstler Yvelle Gabriel, der schon die Kapelle im Caritas-Zentrum St. Franziskus auf dem Waldhof mit bunten Elementen ausgestattet hat, hat auch für die Schönau die Glaskunst entworfen.

„Auf der Südseite haben wir drei Photovoltaikanlagen, die andere Dachseite wird begrünt“, erklärt Nitsch. Einen Gartenbereich gibt es ebenfalls, in dem einige alte Bäume erhalten werden konnten. Das Regenwasser versickere komplett auf dem Grundstück. „Im Wohnbereich haben wir Balkone, bei der Pflege hat sich das nicht bewährt, deshalb gibt es da keine“, so der Caritas-Vorstand.

Im Erdgeschoss zeigen Michael Brecht und Jochen Lange vom Architekturbüro ADS die Räume: „Hier gibt es Büros, den Empfangsbereich die Ergotherapie-Praxis und den Schwesternkonvent“, so Brecht. Die behindertengerechten betreuten Wohnungen haben WC und Dusche. Einen Keller und Balkon gebe es ebenfalls für jedes Areal: „Für alle sind schon Mieter gefunden, es gibt eine Warteliste“, erklärt Nitsch.

Die Fenster sind aus Holz und Aluminium: „Aus deutschem Weißtannenholz“, berichtet Lange. Bei den Zimmern im Pflegebereich handle es sich ausschließlich um Einzelzimmer: „Und alle haben ein Fenster nach draußen“, so Nitsch. Die Grundausstattung nebst Bett werde gestellt. In jedem Stockwerk gruppieren sich die Räume um einen Mittelbereich. Die niedrigen Brüstungen im Pflegebereich habe man installiert, um auch Menschen im Rollstuhl einen Blick nach Draußen zu ermöglichen.

Simona Abel wird Leiterin

Leiterin des Caritas-Zentrums wird Simona Abel, die derzeit in Ilvesheim arbeitet und zuvor die Jobbörse geleitet hat. Unter den Menschen, die ein knappes Jahr nach dem Spatenstich ins Zentrum einziehen, seien auch viele Schönauer: „Hier standen vorher mehrstöckige Häuser, und wir haben tatsächlich Leute, die an die gleiche Stelle ziehen, wo sie vorher gelebt haben. Viele kennen sich auch“, weiß Lange. „Das freut uns, denn wir wünschen uns, dass hier auch Gemeinschaft einzieht“, so Nitsch.

Im Gryphiusweg treffen übrigens mehrere Generationen zusammen: Direkt nebenan gibt es einen städtischen Kindergarten.

