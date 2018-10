Motive und Farben wechseln

Mit einer Vernissage im Kulturzentrum im Bromberger Baumgang eröffnete die Kultur- und Interessengemeinschaft Schönau (KIG) offiziell die Schönauer Kulturtage. In Vertretung des Oberbürgermeisters und des Gemeinderates überbrachte Stadträtin Andrea Safferling nicht nur Grüße, sondern startete auch die Veranstaltungsreihe. Safferling stellte die Frage, die sie dann auch gleich beantwortete: Was ist eigentlich Kultur? Das sei ein Wort, das uns nahezu in allen Lebenslagen und Alltagssituationen begegne. „Das oft gebräuchliche Wort meint also alles, was der Mensch selbst hervorbringt im Gegensatz zur Natur, die er nicht zu gestalten vermag.“

Bei der Vernissage nannte der Vorsitzende der KIG, Willi Hamberger, die beteiligten neun Künstler, von denen acht anwesend waren. Die Werke der Maler unterscheiden sich in Motiven und Farben. So liebt Heike Saponara bei ihrer Acryl- und Spachteltechnik kräftige Töne.

In Öl gemalte Unikate in Postkartengröße stellt unter anderem Manfred Werner aus. Dass sie die Toscana liebt, ist an den Bildern von Veronika Petz aus Heppenheim zu erkennen. Ihre mexikanische Herkunft spiegelt sich in den mit Kohle gemalten Portraits der Künstlerin Erika Mata wider.

Kleidung wird zu Taschen

Ein Heimspiel hatte der Maler Günter Gräff aus dem Stadtteil Scharhof, der sich dem Expressionismus bis zur modernen Malerei im Stil der alten Meister verschrieben hat. Auch die Werke von Chris Rös und Cornelia Korn, die an diesem Abend nicht teilnehmen konnte, stießen auf Bewunderung.

„Upcycling“ von Kleidung zu Taschen aller Art – so präsentiert Birgit Mosler ihre Handarbeiten, zu denen auch Gestricktes und Gehäkeltes gehört.

Bereits zum zweiten Mal dabei ist der frühere Mannheimer Boxer Charly Graf, dessen Buch „Kämpfe für Dein Leben“ bei der Vernissage zu erwerben war. Den musikalischen Part übernahm James Scholl, der sich beim Singen selbst an der Gitarre begleitete. eng

