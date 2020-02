Nachwuchs thematisiert Klima

Sie kamen schon fröhlich gestimmt zur Prunksitzung, die Gäste der Grün-Weiß Schönau. Imposant das Bild auf der Bühne nach dem Einzug ihrer Lieblichkeit Christina I. mit dem Präsidenten, dem Elferrat und der Garde. Vervollständigt hat dieses Bild das Stadtprinzenpaar, das just in diesem Moment mit seinen Begleitern den Saal im Culturzentrum betrat. Unter heftigem Applaus und vielen Ahois zogen denn auch Maren-Michelle I. und Naro I. ein und ergänzten das Bühnenbild.

Als Dankeschön für ihren Besuch überreichte Präsident Andreas Ellwanger beiden einen Umschlag mit einem Geldgeschenk für ihre jeweiligen Projekte. Überrascht wurde Maren-Michelle I. zusätzlich mit zwei mit Karotten gefüllten Säcken.

Boxer und Michael, Eckhard Güttler und Michael Luksch von den Rohrhöfer Göggel, gehören schon seit Jahren zum festen Stamm der Büttenredner, sie brachten den Saal gehörig zum Lachen. Eckhard Güttler, der einen Tag zuvor Geburtstag gefeiert hatte, gratulierte die närrische Schar musikalisch.

Büttennachwuchs Julia Strifler hatte den Klimaschutz zum Thema gemacht. Das Männerballett „Kurpfälzer Traumtänzer“ performte seine Show „Asterix und Obelix“. Zwischen den Auftritten zeigte die Jugendgarde mit ihrem Marschtanz – wie zuvor schon die Kindergarde – ihr Können. Alle Tänzerinnen wurden für ihre Darbietungen mit einer Rakete belohnt.

Eismann als Erzähler

Zum Programm zählten auch der spätere Auftritt der Jugendschautanzgarde und der Tanzmariechen Isabell Streich und Madlen Sardiello. Aktivenmariechen Celine Meyer erhielt nach ihrer Darbietung ebenfalls kräftigen Applaus. Etwas auf die Ohren gab es von Stimmungssänger Michael „Kossi“ Kossmann. Er schaffte es, dass sich zu seinem Gesang die erste Polonaise durch den Saal schlängelte. „Im Hafen die Kräne, im Kutzerweiher die Schwäne“ – klar, dass das „Monnema Lied“ nicht fehlen durfte. In der Bütt ging es mit Antonio „Toni“ Pascarella weiter. Er präsentierte sich als Eismann, der allerlei zu erzählen wusste.

Großer Bahnhof war noch einmal angesagt beim Empfang der großen Stichler-Abordnung mit ihrer Prinzessin. Kurz bevor sich die SKV-Karnevalabteilung aus Sandhofen verabschiedete, ergriff Zugmarschall Heiko Stasch das Wort. Er schlug der KG Grün-Weiß, mit der man ein sehr freundschaftliches Verhältnis pflege, vor, sich im nächsten Jahr am Sandhofer Fasnachtsumzug zu beteiligen. Stasch stellte aber auch klar, dass der Zug nur in Sandhofen und nicht abwechselnd in den Vororten stattfinden werde.

„Jeder Mensch liebt Weck, Worscht unn Woi. In de Bauch muss ään Worschtweck noi.“ Auf solche Sprüche hatte das Publikum schon ungeduldig gewartet – und wurde vom Duo „Babbel Net (t)“, Horst „Hotte“ Siegholt als Filsbacher und Peter „Pit“ Karg als Dr. Fred von der Flachzange, nicht enttäuscht. Schon die Mimik vom Filsbacher reichte aus, dass die Gäste sich vor lauter Lachen nicht halten konnten. Seinen Arztberuf wollte „Pit“ Karg an den Nagel hängen und lieber Koch werden. Aber der Filsbacher kapierte nicht warum. Ihm war es wichtiger, das Publikum mit seinem selbst kreierten Song „bumb än ab, bumb de Schorle ab, Schänau bumb än ab, bumb de Schorle ab“ zu unterhalten. Den Text sangen alle im Saal sofort fehlerfrei mit.

Da das Duo die Stimmung, die den ganzen Abend über gut war, noch einmal steigern konnte, war das für „Kossi“ beim Finale eine gute Vorlage. Am Schluss sang er noch zusammen mit ihrer Lieblichkeit Christina I. und allen Akteuren. Für Musik zwischen den Auftritten und den Tusch an den richtigen Stellen sorgte Nik Mayer. Für die Technik zeichnete wie immer James Scholl verantwortlich.

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 26.02.2020