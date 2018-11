Narren feiern runden Geburtstag

Die Wurzeln der Karnevalsgesellschaft (KG) Grün-Weiß Schönau liegen im Jahre 1957 in Sandhofen. In der damaligen Gaststätte „Wiener Hof“ (heute Nesthäkchen) überlegten einige Herren, einen Fasnachtsverein ins Leben zu rufen. Die Gründungsversammlung, an der zwölf Personen beteiligt waren, fand kurze Zeit später im „Wiener Hof“ statt.

Umzug auf die Schönau

Da mit den „Stichlern“ und der KG damals in Sandhofen zwei Karnevalsvereine ansässig waren, fassten die Grün-Weißen 1963 den Entschluss, nach einer Idee des Gründungsmitgliedes und späteren Präsidenten Albert Kremer, auf die Schönau umzusiedeln. Der Karnevalsverein nannte sich, bis zum Umzug auf die Schönau, „KARGRÜWESA“ (Karnevalsgesellschaft Grün- Weiß Sandhofen). Danach, ansässig auf der Schönau, benannten sich die Narren in KG Grün-Weiß um.

Ab der Kampagne 1961/1962 wurde ein Prinz inthronisiert. Nach Klaus I. von Weinesien, Prinz Mohsem I. vom Fliegenden Teppich und Prinz Rolf I. von Spiegelhausen krönte man 1964 mit Maria I. von Pralinesien eine Frau. Diesen Brauch, eine Prinzessin zu präsentieren, setzten die Grün-Weißen seit dieser Zeit fort. Alle elf Jahre repräsentiert ein Prinzenpaar den Verein.

Beliebtes Waldfest

Eines der beliebtesten Feste der KG war das Waldfest, das in Kooperation mit dem Gesangverein Schönau auf die Beine gestellt wurde und heute nicht mehr gefeiert wird. Was zuerst als Fest zum Kennenlernen beider Vereine angedacht war, entwickelte sich schnell zu einem großen Fest für alle.

Seit 2012 führt Werner Weber den Verein als 1. Vorsitzender. Er war zuvor Vorsitzende des MCCI (Mannheimer Carnevalclub) in der Innenstadt, bis sich der Verein dort auflöste. Nach einer längeren Pause lernte der Witwer seine jetzige Frau Sieglinde, geborene Zuber, auf dem Waldfest 1999 kennen. Im Jahre 2001 fand dann die Hochzeit statt. So kam Werner Weber auf die Schönau.

Der Verein mit seinen 200 Mitgliedern feiert in der fünften Jahreszeit viele närrische Veranstaltungen. Die größte Veranstaltung, die immer gut besuchte Prunksitzung, findet im Saal des Siedlerheimes statt. Die anderen Veranstaltungen wie Kindermaskenbälle, Seniorensitzung, Inthronisation, Ordensfest und zum Abschluss der närrischen Tage das Heringsessen, verlegten die Grün-Weißen ins katholische Gemeindehaus „Guter Hirte“, den Pfarrer- Veit-Saal. Nicht fehlen darf bei der Aufzählung das beliebte Schlachtfest im Oktober, mit dem man von der „Butter Alm“ auch in den Pfarrer-Veit-Saal umgezogen ist.

In der aktuellen Jubiläumskampagne der KG Grün-Weiß regiert Prinzessin Alexandra I. das närrische Volk im Mannheimer Norden. Die Erzieherin arbeitet in der Kita Maxi.

