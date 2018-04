„Natur nahe bringen“

Anzeige

Beim Kleintierzüchterverein Schönau herrscht Aufbruchsstimmung. Ein junger Vorstand, eine ausreichende Zahl an Nachwuchskräften in den eigenen Reihen, sowie die kommende warme Jahreszeit sorgen für Optimismus am Viernheimer Weg. Jetzt bescherte der Osterbrunch den Verantwortlichen ein volles Vereinshaus. Dass auch viele Kinder den Weg zu den Kleintierzüchtern gefunden hatten, machte den Tag nicht nur für den ersten Vorsitzenden Jens Finke perfekt.

„Viele haben ihre Kinder oder Enkelkinder mitgebracht“, wie er berichtete. Darüber hinaus hatte der Vorstand den Verein Kinder am Rande der Stadt (KARDS) eingeladen. Für die jüngsten Besucher standen Spiele auf dem Plan. Auf ein Hahnwettkrähen mussten die Besucher allerdings noch verzichten. „Das werden wir aber bald wieder einmal organisieren“, versprach Jens Finke. Den Verein gibt es bereits seit 1940. Den Standort am Viernheimer Weg hatten die Kleintierzüchter 1958 gefunden. „Den Osterbrunch gab es bereits, als mich mein Vater hier als Bub in die Geheimnisse der Kleintierzucht eingeweiht hat“, so Finke.

Erfolgreiche Jungzüchter

Der Vorsitzende ist fest entschlossen weiter auf den Nachwuchs zu bauen. 21 Zuchtanlagen stünden derzeit 45 Mitglieder gegenüber. „Dazu kommen noch die zehn Jugendlichen des Vereins“, meinte Finke. „Wir machen eigene Schauen, besuchen aber auch auswärtige“, erklärte der zweite Vorstand Kevin Zöller. So war eine Gruppe Aktiver in den vergangenen Wochen nach Leipzig und nach Ulm gefahren. Vor allem die Nachwuchskräfte können auf große Zuchterfolge verweisen.