Naturrasenplatz in Aussicht

Schuldenfrei ist der TSV 1947 Schönau, die Verbindlichkeiten seien abgebaut. Dieses erfreuliche Ergebnis konnte Vorsitzender Torsten Baum bei der diesjährigen Jahreshauptversammlung den Mitgliedern verkünden. Einige Veränderungen stehen mit dem Umbau des Verkaufscontainers und der Überdachung der Auswechselbänke noch an.

Jetzt geht es an neue Aufgaben: Für die sanierungsbedürftige Beregnungsanlage, die sehr hohe Priorität habe, seien Kostenvoranschläge angefordert, und man rechnet mit einer kurzfristigen Auftragsvergabe. Die erforderliche Genehmigung der Stadt Mannheim betreffend die Umwandlung eines Tennenplatzes in einen Naturrasenplatz sei eingegangen und das Ausschreibungsverfahren laufe. Da der Verein viele Arbeiten in Eigenleistung erbringt, würde er sich mehr Unterstützer wünschen. Auch die Jugendleiter Melanie Heichel und Jürgen Grogro appellierten an die Eltern und Mitglieder, sich etwas mehr zu engagieren.

Tartanbahn saniert

Für die kommende Saison sei wieder eine D-Juniorenmannschaft fest eingeplant. Bei den Leichtathleten gibt es weiterhin fünf Trainingsgruppen. Auch bei den Jugendlichen finden teilweise Wettkämpfe statt. Nachdem die Tartanbahn wieder in gutem Zustand ist, richtet der TSV Schönau am 30. Mai wieder die Schüler Kreismehrkampf-Meisterschaften aus.

Der Gymnastikabteilung, die Margot Massoth leitet und die seit 1980 besteht, gehören 30 Frauen an. „Ich kann mich nicht daran erinnern nach nun fast 20 Jahren ein Haushaltsjahr finanziell so gut abgeschlossen zu haben“, erklärte Margot Massoth in ihrer Funktion als Hauptkassiererin. Die Revisoren bescheinigten ihr eine einwandfreie Kassenführung. Bei den Neuwahlen bestätigten die Mitglieder als ersten Vorsitzenden und Geschäftsführer Torsten Baum und Karlheinz Steinbach. Eine Änderung gab es lediglich beim stellvertretenden Vorsitzenden. Dieses Amt führt jetzt Thomas Scorsolini aus.

Positives gab es bei der Versammlung über die Pacht- und Mietzahlungen der Clubhausgaststätte in der Rudolf-Maus-Straße 14 zu berichten. Gerade im Frühjahr und Sommer lade der weiter ausgebaute Biergarten der öffentlichen Clubgaststätte zum Verweilen ein. Baum beendete mit einer guten sportlichen und wirtschaftlichen Prognose die Versammlung. eng

