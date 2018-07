Neue Fünftklässler begrüßt

Anzeige

Beim Schulfest des JGG ist es Brauch, dass die neuen Fünftklässler, die nach den Ferien dort zur Schule gehen, vorgestellt werden. Vier neue Klassen sollen gebildet werden. Zur Begrüßung spielte auch die Schulband Stücke wie etwa „More than you know“ oder „Can’t stop the feeling“. Der Gruppe fehlt aber nach wie vor der Name.

Höhepunkt des Schulfestes war die Typisierungsaktion für die Deutsche Knochenmarkspenderdatei (DKMS). Der Vorschlag, so eine Aktion durchzuführen, war von Biologie-Lehrerin Renate Meier gekommen. Nach Besprechung mit den schuleigenen Sanitätern fasste man den Entschluss, sich mit der DKMS in Verbindung zu setzen. Das ganze benötigte Equipment und das Infomaterial, um solch eine Aktion durchzuführen, stellte die DKMS zur Verfügung.

Sanitäter helfen mit

Die Leiterinnen der Schulsanitäter, Caroline Hald und Nicole Snackers, hatten gemeinsam mit ihren Kolleginnen Anna Hofmann und Sabine Hettler alles Weitere organisiert. Mit 17 Jahren, so erklärten die jungen Frauen, könne man sich registrieren lassen, um dann mit 18 Jahren an einer Typisierungsaktion teilzunehmen. Wie wichtig solch eine Aktion ist, darüber klärten alle Beteiligten im JGG auf.

Die Abstriche auf den Wattestäbchen an diesem Tag gingen auf dem Postweg in ein Labor nach Tübingen, um dort analysiert zu werden. Die Spender werden dabei in die Datenbank aufgenommen. Sollte ein passender Spender, auf den ein Kranker wartet, gefunden werden, wird dieser von der DKMS benachrichtigt. eng

