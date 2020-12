Neue Mitte Schönau – „ein Spielplatz wäre schön“

Kinder und Jugendliche haben das Recht, in ihrer Stadt mitzureden und mitzuentscheiden. Hierfür gibt es Stadtteilversammlungen, die vom Kinder- und Jugendbüro 68DEINS! organisiert werden. Bei den Versammlungen können Probleme und Wünsche direkt mit Politikern besprochen und sogar mit auf die Liste der Bezirksbeiratssitzungen genommen werden.

Nun fand die Versammlung auf der Schönau in der Turnhalle des Jugendhauses statt, wegen Corona dieses Mal mit nur fünf Teilnehmern, die Politiker waren online zugeschaltet, darunter Bildungsbürgermeister Dirk Grunert (Grüne). An der Organisation beteiligt waren das Team des Jugendhauses, die Stadtteilforscher-AG, Young Caritas und die Andersen-Schule. „Normalerweise sind viele Kinder in diesem Raum, es ist ein sehr lebendiges Format“, sagte Moderator Urs Südhof.

Vier Themen standen zur Debatte. Der sogenannte Baggerspielplatz in der Rudolf-Maus-Straße soll neugestaltet werden. Im Vorfeld hatten die Andersen-Grundschule und Young Caritas den Spielplatz getestet und Wünsche aufgeschrieben. Darauf unter anderem: ein Weidentunnel, eine Sitzarena und ein Ninja-Warrior-Parcours. Die Grundschüler trugen ihre Wünsche vor und klangen dabei wie kleine Bezirksbeiräte: „Wir geben das dann an die Spielplatz-Planer weiter.“ Es sieht gut aus für den Spielplatz. „Wir versuchen, dass er 2021 verwirklicht wird“, sagte Roland Gusdorf (Freie Wähler) vom „großen“ Bezirksbeirat.

Siegermodell „etwas langweilig“

Ebenfalls umgestaltet werden soll der Bereich um die Endhaltestelle, hier entsteht die „Neue Mitte Schönau“, mit einem Café, einer Eisdiele und neuen Geschäften. „Doch das Siegermodell finden wir etwas langweilig. Für Kinder soll auch etwas gemacht werden, ein Spielplatz wäre schön“, so die Kleineren. Die Größeren wünschten sich Sitzgelegenheiten, um sich gemütlich unterhalten zu können. „Schönau-Mitte ist Thema bei der Bezirksbeiratssitzung, es ist noch vieles offen“, meinte Christian Zaubzer (CDU).

Des Weiteren soll eine Lösung für den Zebrastreifen an der Kerschensteiner Gemeinschaftsschule her, denn dieser wird von Autofahrern kaum beachtet, so dass eine Überquerung gefährlich werden kann. Gefahr geht auch vom Skatepark aus, wo laut Kinder Drogen und Alkohol konsumiert werden. Auch Zigarettenrauch störe beim Skaten. Die Kinder wünschten sich eine Überwachung der Anlage. Es kam der Vorschlag auf, dass eventuell die Eltern vor Ort aufpassen könnten, doch das reiche nicht. „Wenn Drogen im Spiel sind, braucht man einen Streetworker“, schlug Angela Wendt (Grüne) vor. „Sicherheit ist auf jeden Fall ein Thema bei der Bezirksbeiratssitzung. Wir werden die Probleme der Kinder und Jugendlichen sammeln und mit auf die Tagesordnung nehmen“, so Susanne Aschhoff (Grüne). kge

