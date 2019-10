Neues Heim für 40 Menschen

Anwohner und Vertreter aus Kommunalpolitik, Kirche und Verwaltung feierten den ersten Spatenstich für das neue Roman-Nitsch-Haus, benannt nach dem früheren Vorstand des Caritasverbands Mannheim. Auf dem 1151 Quadratmeter großen Grundstück in zentraler Lage am Speckweg gegenüber vom Caritas-Zentrum St. Franziskus entstehen 40 Appartements für psychisch kranke Menschen. Der Caritasverband investiert 7,5 Millionen Euro.

Die Fertigstellung der neuen Wohnungen und Gemeinschaftsräume am Taunusplatz ist für Mitte 2021 geplant. Caritasvorstand Volker Hemmerich berichtete: Die bisherigen Gebäude an dieser Stelle, in denen sich Kindergarten und Gemeindesaal der evangelischen Pauluskirche befanden, seien abgerissen. In den Neubau ziehen Bewohner des Käthe-Luther-Heims und des Elisabeth-Lutz-Hauses ein.

Die beiden Wohnheime für psychisch Erkrankte habe der Caritasverband 2018 von der evangelischen Kirche übernommen. Allerdings hätten die beiden älteren Häuser nicht mehr den modernen Anforderungen entsprochen. Deshalb seien sie zugunsten des Neubaus aufgegeben worden und zurück an die evangelische Kirche gegangen.

Hemmerich dankte der evangelischen Kirche für „die unkomplizierte und geschwisterliche Übernahme“ sowie den „problemlosen Kauf dieses Grundstückes“. Das neue Roman-Nitsch-Haus gliedert sich in drei Gebäudeteile: Block A mit 25 Wohnungen am Straßenrand, ein Zwischenbau mit Gemeinschaftsraum und fünf Wohnungen sowie Block B im hinteren Teil des Grundstückes mit zehn Wohnungen.

Franziskushaus Teil des Konzepts

Über ein zentrales Foyer entsteht ein neuer Zugang zum Franziskushaus, das der Caritasverband der Gemeinde St. Franziskus abgekauft hat (wir berichteten) und dessen Räume auch von den Bewohnern für gemeinsame Mahlzeiten und Beschäftigungsangebote genutzt werden könnten. Erstellt werden außerdem eine Tiefgarage, Fahrradstellplätze, ein Keller und Büroräume.

Kritik übte Hemmerich am neuen Bundesteilhabegesetz, das er als „Bürokratietiger“ bezeichnete. Wegen Paradigmenwechsel im Bereich der Hilfen für behinderte Menschen, wonach künftig personenbezogene, individuelle Fachleistungen erbracht und von existenzsichernden Leistungen wie Wohnen und Essen getrennt werden sollen, sei ihnen von der Übernahme des Käthe-Luther-Heims und des Elisabeth-Lutz-Hauses abgeraten worden.

„Was passiert aber mit den Menschen, die eine Rund-um-die-Uhr-Versorgung brauchen“, fragte Volker Hemmerich. An erster Stelle stehe für die Caritas eine gute Betreuung der ihnen anvertrauten psychisch kranken Menschen. Deshalb werde es im Haus auch Gemeinschaftsräume geben. Die Menschen erhielten zudem sozialpädagogische Betreuung und hauswirtschaftliche Hilfe. Außerdem sei rund um die Uhr ein Caritas-Mitarbeiter als Ansprechpartner vor Ort.

Nach dem Segen durch Pfarrer Theo Hipp erklärte Erster Bürgermeister Christian Specht: „Das ist ein strahlender Tag und ein großes Ereignis für die neue Mitte vom Waldhof.“ Er sei dankbar, „dass es hier vorangeht und es gelungen ist, die Lücke zu füllen“. Es habe lange gedauert, bis dafür eine neue und gute Nutzung gefunden wurde.

Specht: „Mutige Entscheidung“

Specht dankte dem Caritasverband für die „mutige Entscheidung, zwei dieser Einrichtungen für psychisch kranke Menschen an den Taunusplatz zu bringen“. Das werde hier zur „Bereicherung“ führen. Beim Taunusplatz selbst sei noch einiges an Optimierung vonnöten, etwa gegen die Verschattung oder mit Hundekottütenspendern. Specht verkündete die „frohe Botschaft, dass die Stadt den ursprünglich dafür vorgesehenen Betrag aufstocken wird, so dass hier ein Platz entsteht, auf dem man Feste feiern kann“. Vor zwei Jahren ging die Verwaltung von 2,7 Millionen Euro aus, Specht sprach jetzt von 3,5 Millionen Euro.

