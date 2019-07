Nicht allen fällt der Abschied leicht

„Wenn es am Schönsten ist, ist es Zeit zu gehen“. So verabschiedete sich das Kollegium singend bei der Entlassfeier der Eugen-Neter-Schule in der Außenstelle Waldpforte von den Berufsabgängern. Insgesamt 21 Jugendliche treten jetzt in das für sie geplante Berufsleben ein.

Voller Stolz nahmen sie bei der sehr emotionalen Verabschiedung teil, bei der eine Umarmung bei der Zeugnisübergabe einfach dazugehörte. Nicht nur die Schüler wollten – trotz der großen Freude auf Veränderungen – nur ungern loslassen: Man sah auch dem Kollegium an, dass ihm der Abschied schwerfällt.

Der stellvertretende Schulleiter Thomas Grüssner, der die Schüler im Laufe ihrer zwölf Jahre an der Schule zehn Jahre begleitete, verabschiedete alle mit netten Worten. Vor allem mit dem Hinweis, dass die Ferien zukünftig gegen das Wort Urlaub getauscht würden. „Auch werdet ihr jetzt statt der Lehrer auf neue Kollegen oder Chefs treffen“, erklärte Grüssner. Den auf sie zukommenden großen Veränderungen müssen sich die Jugendlichen nun erst einmal stellen. Mit einem Glas Sekt wurde auf das Zeugnis angestoßen.

Einige der jungen Menschen nehmen an der Kooperativen Berufsvorbereitung (KoBV), einer Maßnahme des Arbeitsamtes, teil. Das Ziel bei dieser Berufsvorbereitung sei, so Grüssner, sie so leichter auf dem Arbeitsmarkt einzuführen. Andere wieder wechseln an die Justus von Liebig-Schule – mit dem Ziel, innerhalb von zwei Jahren den Hauptschulabschluss nachzumachen. Der Großteil der entlassenen Schüler geht in die berufliche Bildung der Diakonie Mannheim.

Einer der entlassenen Schüler, der 19 Jahre alte Stefan Ebert, ist schon seit jungen Jahren Mitglied beim RSC Schönau. Dort hat er bereits erfolgreich in der Landesliga mitgerungen.

Nach dem Ende der offiziellen Feierlichkeiten waren alle eingeladen, sich am Buffet, zu- und vorbereitet von den Schülern, zu bedienen. Christopher Kern sorgte für Partystimmung. Die Tanzfläche war von den jungen Leuten ständig belegt.

Am Eingang hieß Konrektorin Nicole Roggenstein die Schüler und Gäste freundlich willkommen.

© Mannheimer Morgen, Freitag, 26.07.2019