Nicht wegzudenken aus dem kulturellen Leben

Eigentlich wollte der Carneval Club Waldhof (CCW) in diesem Jahr gebührend sein 60-jähriges Bestehen feiern. Aber es kam bekanntlich anders – wegen Corona.

Am 10. März 1960, um 20.11 Uhr, wurde der CCW mit dem Beinamen „Walhalla“ gegründet. Rolf und Marianne Laier, Werner Ranft, Wilhelm Gärtner (1. Vorsitzender) und Präsident Helmut Braun waren die „Narren“ der ersten Stunde. In der Kampagne 1865/66 wurde Heidi I. vom Gesellschaftshaus erste Prinzessin des CCW. Ziemlich bald wurden ein Ordensfest, ein Maskenball und ein Heringsessen in das Programm aufgenommen, eine Garde gegründet. Damenelferrat, ein Damenclub sowie ein Senat formierten sich. Es gab sogar einen Promille-, einen Blumen- und einen Sittenminister.

Der CCW kreierte eine Nachthemdensitzung, bei der Smoking und Ballkleid im Schrank hängenbleiben konnten. Mit der Narrenzunft Furtwangen ging der CCW eine Partnerschaft ein. 1986 wurde Jürgen K. F. Hänle Präsident. Nach der Schließung des Gaswerksaales, der bisherigen Stammburg des Vereins, fanden die Waldhofer Narren ein neues Domizil im Franziskussaal. Im Jahr 2007 übernahm Stefan Höß das Amt des 1. Vorsitzenden und nach Jahrzehnten als Präsident trat Jürgen Hänle aus dem Rampenlicht und übergab das Mikrofon an Rolf Remmele. Neue Aktive beim Elferrat, bei den Garden, dem Organisationsteam und den über 30 Senatoren und Senatorinnen unter der Führung von Senatspräsident Stefan Wolf sorgten dafür, dass der CCW aus dem kulturellen Leben des Stadtteils nicht wegzudenken war. Die Teilnahme am Stadtteilfest, bei den Neujahrsempfängen aber auch die Auftritte der Garden bei befreundeten Vereinen, zeugen hierfür.

Dass der CCW auch nach 60 Jahren noch gut gerüstet ist, zeigt eine neugegründete Abteilung des Vereins. Seit 2019 gibt es die Cheerleader-Abteilung. Die „Pro Spirit Allstars Cheerleaders“ sind nun mit fünf Teams Mitglied beim CCW. Alle Aktiven haben eines gemeinsam: Lust auf diesen Sport. Denn dieser Sport bietet so vieles. Tanz, Akrobatik und Turnen. Doch der Verein ist auch sonst gut aufgestellt. Denn die Gesangsgruppen „die Tontauben“ und die „Mallemäuse“ präsentieren sich auch bei anderen Vereinen.

Der Carneval Club Waldhof hat also in den vergangenen sechs Jahrzehnten bewiesen, dass er gut gerüstet ist. Nun warten die circa 500 Vereinsmitglieder auf eine Zeit in der auch wieder gemeinsam, ohne Angst vor Corona, gefeiert werden kann. Denn was ist ein Karnevalverein ohne Publikum, ohne die Menschen, denen die Aktiven Freude bereiten wollen? Aber der Carneval Club Waldhof hofft auf bessere Zeiten.

