Nostalgisches Ritual fällt aus

Ganz reibungslos verlief die Eröffnung der Schönauer Kerwe diesmal nicht: Eigentlich wollten die Bezirksbeiräte Johann Danisch und Bernhard Höllriegel den traditionellen Fassbieranstich nebst Hammerschlag übernehmen, doch versehentlich stand nur ein Fass zum Anschließen an eine Zapfanlage bereit. Das nostalgische Ritual fiel deshalb aus, doch die Organisatoren ließen sich die Laune nicht verderben und zapften sich den Gerstensaft.

Gefeiert wurde diesmal vom Lena- Maurer-Platz bis zur Gaststätte Siedlerheim. Zwar gab es nur wenige Buden, doch das Areal bot ideale Bedingungen. Gut machte sich vor allem die neue Bühne, in die man den Treppenaufgang zum Bunkermuseum integriert hatte.

Der Vorsitzende und Veranstalter der Kultur- und Interessengemeinschaft Schönau (KIG), Willi Hamberger, konnte sich bei der Eröffnung kurzfassen, da die Vertreter aus der kommunalen Politik, der Vereins- und Geschäftswelt nicht kamen. Ob es an dem neuen Termin im August lag, an der Urlaubszeit oder dem CSD – Antworten fand man bei der KIG keine. Zuvor wurde die Kerwe immer am zweiten Wochenende im September gefeiert.

Ein großes Dankeschön richtete Hamberger an die Bezirksbeiräte im Stadtteil, ohne deren finanzielle Unterstützung die KIG die Kerwe nicht hätte ausrichten können. Auch wenn die „Prominenz“ fehlte, ließen sich die Schönauer ihre Kerwe aber nicht vermiesen. „Ihr liewe Leit, vergeht die Zeit, mia hawwe schunn widda Kerwe heit“: Allerlei Lokalkolorit über den Stadtteil verpackte Kerweborschin Christa Zuber wieder in ihre Kerwerede. Unter den Klängen des Narhallamarschs ließ man sie mit Kerweborsch Werner Weber, 1. Vorsitzender der KG Grün- Weiß Schönau, auf die Bühne einziehen.

Neue Leuchtmittel im Saal

Die Bauzeit um den Vorplatz „war fa de Willi jo sehr hart“. Hamberger habe keine Diskussionen gescheut, um sich mit seiner Meinung einzubringen und die Verantwortlichen davon zu überzeugen. „Es werde Licht“ – das träfe auch auf den Saal im Cultur-Zentrum zu, das mit neuen Leuchtmittel ausgestattet sei. Auch Werbung für einen Besuch im Bunkermuseum wurde in die Kerwerede integriert. Zuber wies darauf hin, dass nicht nur die KG Grün- Weiss mit dem 60. Geburtstag feiern könne: Der KIG und dem Gesangverein gratulierte sie zu 70 Jahren. „Komm Kamerad schenk‘erschtmol oi, es muss widda ä bissl getrunke soi“: Kerweborsch und Mundschenk Werner Weber versorgte die Kerweborschin immer wieder mit einem gut gefüllten Glas Rebensaft. Nach dem „Fassbieranstich“ gratulierte Hamberger Horst Mai, Vorstandsmitglied des RSC Schönau, mit einer Flasche Sekt zum 66. Geburtstag.

Auch, wenn das Kerwedorf der Schönauer Kerwe in diesem Jahr aus nur acht Buden bestand, feierten die Menschen trotzdem gesellig im Bromberger Baumgang zusammen. Die Jungsiedler Patricia Walter und Tanja Pfeil unterhielten die Kinder mit Kinderschminken und weiterer Animation.

Die KIG stellte zusammen mit dem Gesangsverein drei Buden. Traditionell gab es bei den Sängern wieder die beliebten Käsespätzle. Die KG Grün-Weiss Schönau war mit der Speiseauswahl von den Steaks bis hin zum Wurstsalat auch um die hungrigen Kerwegäste, sowie auch mit gekühlten Getränken, bemüht. Das Angebot war auch Verkaufswagen des „Café Eulenspiegel“ und bei Norbert Sauer reichhaltig.

Am Samstag war das Kerwedorf sehr gut besucht, so dass man mit mehr Sitzgelegenheiten den Gästen bei dem Auftritt des Country Sängers Tom McCray sorgen musste. Auch das Duo „Einfach Wir“, Alleinunterhalter Thomas Wörner, James Scholl und die Sängerin „Elli“ sorgten das ganze Wochenende für ein gutes musikalisches Kerweprogramm.

Der Sonntag begann mit dem Gottesdienst auf dem Festplatz mit Prädikantin Anna Döbler. Viel Andrang gab es auf der Hüpfburg und beim Glücksrad. Die KIG sorgte mit der freundlichen Sylvia Schmitt- Krasniqi für saubere Toiletten im Siedlerheim.

