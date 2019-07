Pädagogische Pionierarbeit geleistet

„Der Weg zum Erfolg ist eine Dauerbaustelle“: Diesen Satz hat Christine Senger (Bild) auf die Einladung zu ihrer Einführung als Leiterin der Kerschensteiner Gemeinschaftsschule geschrieben. Vor sieben Jahren war das. Und mit ganz realen Baustellen – vor allem der Sanierung der Gebäude im Apenrader Weg auf der Schönau – hatte sie zuvor und danach immer wieder zu tun. Bald stehen erneut umfangreiche Arbeiten an – der Bau einer großen Mensa und die Schaffung neuer naturwissenschaftlicher Fachräume. Aber das wird die 45-Jährige zumindest als Rektorin nicht mehr erleben. Denn mit dem heutigen Ferienbeginn endet ihre Zeit in Mannheims Norden: Christine Senger wechselt in gleicher Position als Chefin an die Karl-Drais-Gemeinschaftsschule nach Heddesheim (wir berichteten kurz).

Im Jahr 2012 hatte das Land Baden-Württemberg die Gemeinschaftschulen als neues Modell eingeführt. Von Anfang an mit dabei und damit „Aushängeschild“ in Mannheim: die Bildungsstätte auf der Schönau, geleitet von Senger. Zu diesem Zeitpunkt hatte die Pädagogin mit den Schwerpunkten Bildende Kunst, Deutsch und Französisch an der vorherigen Kerschensteiner Haupt- beziehungsweise Werkrealschule bereits 13 Jahre „auf dem Buckel“. Summa summarum 20 Jahre sind also zusammengekommen.

Jetzt sei es Zeit für einen Wechsel, meint sie. Zwar trennt sie sich nur ungern von einem „ganz tollen Kollegium“, sagte sie im Gespräch mit dieser Zeitung. Aber nach 20 Jahren an einer Stelle „wollte ich einfach noch mal ein anderes System kennenlernen“. Ihre Entscheidung sei „kein Weg-von, sondern ein Hin-zu“, beschreibt die 45-Jährige. In Heddesheim treffe sie auf eine „ganz andere Situation“, auf eine eher „kleine Schule im ländlichen Raum“.

Mehr Anmeldungen als Plätze

Von ländlichem Raum kann auf der Schönau nicht die Rede sein, eher von einem Gebiet mit ganz besonderen Herausforderungen, was die Zusammensetzung der Schüler angeht. Um ihre individuellen Stärken zu entdecken, zu wecken und zu fördern, braucht es eine Pädagogik, die sehr differenziert vorgehen kann. Die Gemeinschaftsschule – politisch zu Anfang äußerst umstritten – schuf dazu gute Voraussetzungen.

Hinter dem Modell steht die Idee, dass viele Schüler in verschiedenen Fächern unterschiedlich leistungsstark sind. Sie bekommen die Möglichkeit, zum Beispiel in Deutsch auf einem anderen Niveau zu lernen als in Mathematik. Nach sieben Jahren scheint klar, dass viele Eltern genau so ein Modell wollen – das zum Beispiel den Weg zum Abitur auch Schülern ebnet, die das sonst nicht geschafft hätten.

Doppelt so viele Gymnasiasten

„Wir haben doppelt so viele Gymnasiasten wie im Landesdurchschnitt“, freut sich Senger – ein „unheimlich erfolgreiches System“. Das wirkt sich auf die Anmeldezahlen aus: Auf die 80 Plätze, die die Kerschensteiner Gemeinschaftsschule anbieten kann, kommen regelmäßig 120 oder mehr Bewerbungen. „Leider können wir gar nicht so viele aufnehmen“, bedauert Senger.

Studiert hat Christine Senger an der Pädagogischen Hochschule Heidelberg mit Schwerpunkt Hauptschule. Und nach ein paar Dienstjahren bereitete sie sich quasi „nebenher“ mit einem Schulmanagement-Studium an der Uni Kaiserslautern auf höhere Aufgaben vor. Senger, die verheiratet ist und zwei Töchter hat, arbeitet außerdem als Fachberaterin für Gemeinschaftsschulen am Staatlichen Schulamt Mannheim. Die Stadt bleibt auch nach dem Wechsel auf die Heddesheimer Karl-Drais-Schule ihr Lebensmittelpunkt. Noch offen ist, wer als Leiter oder als Leiterin die Kerschensteiner Gemeinschaftsschule übernimmt. Die Stelle wird ausgeschrieben.

