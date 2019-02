Polizei warnt vor Betrug

Hinterhältige Betrugsmaschen, Enkeltrick, falsche Polizeibeamte und Handwerker: Immer wieder sorgen solche Vorfälle für Schlagzeilen – und auch für traumatisierte Opfer. Information tut not, meint Stefan Frommberger, Einrichtungsleiter des Otto-Bauder-Hauses der Arbeiterwohlfahrt auf der Schönau. Der Awo-Kreisverband Mannheim lädt deshalb ein zu einer Informationsveranstaltung mit Polizeihauptkommissar Oliver Quack vom Polizeirevier Sandhofen.

Am Donnerstag, 28. Februar, 17 Uhr, klärt Quack in der Einrichtung in der Heilsberger Straße 34 unter dem Titel „Fit im Alter – Schutz vor Täuschungen“ auf. Dem Fachmann des Polizeipräsidiums Mannheim geht es vor allem um Tipps, wie sich Betrugsfällen vorbeugen lässt und wie man sich bei solchen kriminellen Versuchen verhalten sollte. Der Eintritt ist frei. bhr

