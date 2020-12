Post gegen die Einsamkeit

Viele Termine werden in diesen Zeiten gestrichen. Auch der bunte Nachmittag „Gemeinsam gegen den Novemberblues“, den das Netzwerk Senioren Schönau jährlich auf die Beine stellt, musste Corona-bedingt ausfallen. Netzwerk-Sprecherin Johanna Schmidt möchte die älteren Menschen im Stadtteil in diesen Zeiten trotzdem nicht alleine lassen und hatte die tolle Idee, dass die Mitglieder in diesen Tagen eine ganz persönliche Post bekommen sollen.

Persönlicher Lieferservice

Schon lange ist es bei den Netzwerk-Treffen vor Weihnachten nämlich Tradition, dass Johanna Schmidt dort ihre eigens verfasste Geschichte vorträgt: „Und um die Mitglieder in diesem Jahr nicht ganz im Regen oder in der Pandemie stehenzulassen, habe ich mir überlegt, die Weihnachtsgeschichte trotzdem zu schreiben und zu verteilen, um den Menschen eine Freude zu machen.“

Die Idee fand im Schönauer Quartierbüro des Caritasverbandes gleich großen Zuspruch: Christian Endres und seine Kollegen übernahmen gerne die Aufgabe, die Weihnachtsgeschichte an alle Netzwerk-Mitgliedervereine weiterzugeben: „So können möglichst viele Senioren im Stadtteil die Geschichte lesen oder hören, denn sie kann auch in den Wohngruppen der Seniorenheime vorgelesen werden“, erklärt Quartiermanager Endres.

Mit einem ganz persönlichen Lieferservice wurden die Exemplare dann auch zugestellt. Stolze 60 Stück hatte Schmidt zuvor liebevoll verziert und gebunden. Die Verteilung samt nettem Anschreiben übernahmen dann die Netzwerk-Mitgliedervereine, dazu gehören die Kirchengemeinden, Altersheime, Arbeiterwohlfahrt und VdK, das Haus Miteinander, Majuna, die Bibliothek und viele weitere.

„So wissen unsere treuen Senioren in der Adventszeit, dass wir trotz Corona-Beschränkungen an sie denken und allen eine gute Zeit über die Feiertage und darüber hinaus wünschen“, sagt Johanna Schmidt. Die ergreifende Geschichte „Der verlorene Kinderschuh“ handelt von der jungen Mutter Maria, die mit ihren beiden Kindern aus dem Sudan flüchten muss. Wie seinerzeit in Bethlehem scheint ein leuchtender Stern ihren beschwerlichen Weg nach Europa zu begleiten, auf dem der verlorene Schuh des Sohnes von Maria das geringste Problem ist, aber später eine große Rolle spielt.

Johanna Schmidt, die viel Arbeit in diese Weihnachtsgeschichte gesteckt hat, sorgt damit bei den Schönauern ganz sicher für leuchtende Augen und besinnliche Lesestunden.

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 02.12.2020