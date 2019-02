Prunksitzung der KG Grün-Weiss

Am Samstag, 2. März, um 19.11 Uhr laden die Schönauer Fasnachter der Karnevalgesellschaft Grün-Weiss zur großen Prunksitzung in den Saal des Siedlerheims ein. In der Bütt bleibe bei Boxer und Michel, dem „Mann mit dem Koffer“ (Manfred Baumann) sowie dem Duo „Babbel Net“ mit Horst Siegholt und Pitt Karg kein Auge trocken, heißt es in der Ankündigung des Vereins. Kinderbüttenrednerin Julia Strifler steht ebenfalls auf der Bühne. Als weitere Höhepunkte zeigt das Männerballett „Kurpfälzer Traumtänzer“ sein Können. „Horst Karcher sorgt für Stimmung, und Nik Mayer lädt zum Tanzen und Mitsingen ein“, kündigt die KG an. Die Garden und Tanzmariechen präsentieren neue Garden- und Schautänze. Die Guggemusiker Grawama Schbargelbadscha hauen auf die Pauke und spielen zum großen Finale. Der Eintritt kostet 14,50 Euro. Karten gibt es jeden Donnerstag ab 19 Uhr im Siedlerheim bei Christa Zuber oder telefonisch unter 0621/ 73 64 92. baum

© Mannheimer Morgen, Freitag, 15.02.2019