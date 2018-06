Quartierbüro in neuen Räumen

Anzeige

Die Aufgaben des Caritas-Quartierbüros auf der Schönau sind vielfältig: Hilfe beim Umzug, wenn Bewohner während der Sanierungsarbeiten im Nordwesten des Stadtteils in eine andere Wohnung müssen. Beteiligung von Jung und Alt bei dem großen Sanierungsprojekt der städtischen Wohnungsgesellschaft GBG. Dazu Mietertreffen, Sozialberatung, Informationsveranstaltungen und das allgemeine Miteinander im Stadtteil fördernde Aktionen.

Das Quartierbüro ist nun umgezogen in die Rastenburger Straße 38, kürzlich wurden die neuen Räume feierlich eröffnet. Nach dem Gebiet „Mitte“ werden aktuell die GBG-Häuser im Nordwesten des Stadtteils saniert. Die dortigen Gebäude stammen aus den 50er Jahren und werden nach und nach in den nächsten zehn Jahren erneuert (wir berichteten). Das bedeutet: Rund 3000 Menschen aus 1700 Haushalten erhalten entweder andere Wohnungen oder müssen kurzzeitig in einer „Drehscheibenwohnung“ leben, bevor sie in ihre alte, aber dann erneuerte Wohnung zurückkehren.

„Gesellschaftliches Miteinander stärken“ „Sanierung bedeutet, nicht nur in Steine zu investieren, sondern auch das gesellschaftliche Miteinander zu stärken“, sagte Caritas-Vorstandsvorsitzende Regina Hertlein bei der Einweihung des neuen Quartierbüros in der Rastenburger Straße 38. Sie lobte die gute Vernetzung im Stadtteil, die sich laut Caritas auch an den Gästen der Feier zeigte: Die Polizei, die Stadträte Andrea Safferling (SPD) und Konrad Schlichter (CDU), das Netzwerk Senioren Schönau, Ehrenamtliche, Mietervertretung sowie Mitarbeitende von Schulen und Kindergärten waren vertreten. Pfarrer Franz Schmerbeck, Leiter der Kirchengemeinde Mannheim-Nord, sprach ein Segensgebet. „Es ist unser Ziel und wir freuen uns darauf, die Schönau voranzubringen. Jeder Einzelne ist dafür wichtig und kann etwas einbringen“, sagte Christian Endres vom Quartierbüro. Außer ihm gehören vier Mitarbeiterinnen zum Team. Zwei Mitarbeiterinnen des Quartierbüros bieten außerdem im Rahmen des „Anima“-Projekts muttersprachliche Beratung für Familien aus Bulgarien und Rumänien an. „Die Menschen können viele Strukturen nicht nachvollziehen. Ich begleite sie zu Gesprächen in der Schule, zu Arztterminen oder auch zur Schuldnerberatung“, so Radost Natcheva. red/imo

Gespräch mit Mietern

„Über ein Finanzierungsprogramm unter Beteiligung von Bund, Land und Stadt hat die Caritas den Auftrag erhalten, dies sozialpädagogisch zu begleiten“, erklärt Caritas-Abteilungsleiterin Sigrid Kemptner. Ein wichtiger Bereich ist das Umzugsmanagement, bei dem zusammen mit der GBG für jeden Mieter eine Lösung gefunden werden soll. Zwar wird der Umzug bezahlt, und die neue Wohnung ist – was beispielsweise Wärmedämmung angeht – besser. Doch bestimmte Mieter möchten trotzdem so wohnen wie bisher: „Manche haben Wände vertäfelt oder Fliesen angebracht, mit ihnen führen wir dann Gespräche“, erklärt Quartierbüro-Mitarbeiter Christian Endres. Andere hoffen auf größere Wohnungen, vor allem Familien mit vielen Kindern. Und es gibt ältere Menschen, für die entweder eine barrierefreie Unterkunft oder ein Seniorenheim sinnvoll ist.