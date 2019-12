Reichhaltige Auswahl lockt

Stürmisch ging es bei den Vorbereitungen des 38. Schönauer Weihnachtsmarktes zu. In der Nacht zuvor wehte es bereits aufgestellte Zelte – zum Glück noch ohne die Verkaufsware – weg. „Sehr bedauerlich“, erklärte Organisatorin Andrea Safferling, die aus Sicherheitsgründen ohne Verkaufszelte auskommen musste. Gemeinsam mit dem Vorsitzenden der Kultur- und Interessengemeinschaft Schönau (KIG), Willi Hamberger, eröffnete sie den Markt.

„Die Vorweihnachtszeit sollte eigentlich eine Zeit der Besinnung sein, doch für viele Menschen sind es die stressigsten Tage im Jahr“, sagte Festredner und FDP-Stadtrat Volker Beisel. Da sei es „schön, wenn man gemeinsam mit Freunden und Familie im Stadtteil ein paar entspannten Stunden verbringen kann“.

Um einen Abi-Ball zu veranstalten, braucht man Geld. Darauf wiesen Lea Toth und Pascale Scheuermann an ihrem Stand „plakativ“ hin – mit ihrem Transparent „Ab ins Abiversum“. Sie verkauften unter anderem Marmelade und Honigkerzen, um die Finanzen aufzustocken.

Nikolaus Bernd Safferling verteilte Geschenke an die Kinder, finanziert von den Ausstellern. Die Baptistengemeinde sorgte mit ihrem Bastelzelt für Unterhaltung. So konnten Eltern ungezwungen über den schön gestalteten Markt auf dem Lena-Maurer-Platz bummeln.

Hungrige und durstige Gäste hatten eine reiche Auswahl: Kasseler und „heiße Oma“ (Kakao mit Amaretto) bei der Mädelsgruppe der evangelischen Schönaugemeinde, mit Chili Gewürztes (SPD), Feuerwurst (TSV Schönau), heiße Gulaschsuppe (Café Eulenspiegel), Erbseneintopf (RSC Schönau), Käsespätzle (Gesangverein) und vieles mehr. Klar, dass an allen Ecken und Enden auch die Liebhaber der Glühweine auf ihre Kosten kamen.

Hochprozentiges bot die Schönauer Schnapsbrennerei Scheuermann an. Weihnachtliches und Modisches aus Italien gab es bei Petra Zawadzki, Höllriegl Holz-Handarbeiten und Elvi Fashion. „Do they know it’s Christmas“: Mit diesem und anderen Songs unterhielt Rouven Gruber mit seiner Gitarre die Gäste am Samstag.

Am Sonntag folgte mit dem von „Pflege im Quadrat“, Panajotis Neuert und Fabian Klenk gesponserten Feuerwerk ein weiterer Höhepunkt, der gleichzeitig das Ende des Marktes anzeigte. Bereits am Nachmittag hatten Mitglieder des Karnevalvereins CCW die Weihnachtsgeschichte präsentiert. Magier Linus Vollhüter zeigte Zauberstücke. eng

