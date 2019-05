Rockklänge und Metal-Riffs

Rockige Klänge und Metal-Riffs gibt es am Samstag, 11. Mai, beim Konzert „Schönau live“ im Jugendhaus (Lilienthalstraße 267) zu hören. Angesagt haben sich an diesem Abend die Bands „Colours of Autumn“ aus Worms, die Modern-Metal spielen. Die zwei Frontmänner der Gruppe wollen mit ihren Stimmen „Geschichten über Trauer, Ehrgeiz, Wut und Hoffnung“ erzählen, heißt es in der Ankündigung der Stadt Mannheim. „Broken Vein“ aus Weinheim setzen dagegen auf eingängige Melodien aus dem Bereich Metalcore. Und die Band „Staggin Rutt“ aus Heidelberg und Mannheim spielt Alternative-Rock. Der Eintritt kostet an der Abendkasse fünf Euro. Einlass ist ab 18 Uhr, die erste Band spielt um 18.30 Uhr. baum/zg

