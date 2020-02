Saisonstart für den PSC

Mit zwei Turniertagen startet der Power Sport Club Schönau (PSC) in die neue Saison. Am Samstag, 29. Februar, ab 16.45 Uhr, findet in der Sporthalle des Johanna-Geissmar-Gymnasiums (Parkplatz Rudolf-Maus-Straße) das erste Turnier der Zweiten Bundesliga statt. Die PSC-Formation „Enigma“ fiebert dem Termin mit Trainerin Anna Denk entgegen. Nach dem dritten Platz in der Zweiten Bundesliga und dem siebten Rang bei der Deutschen Meisterschaft im vergangenen Jahr zeigt sich das Team hoch motiviert und hat eine technisch ausgefeilte Choreografie einstudiert. Einlass: 16.30 Uhr, Tickets: zwölf, ermäßigt acht Euro.

Am Sonntag, 1. März, zeigen sowohl die Jugendformation „Flash“ als auch „Eclair“ in der Kinderliga ab 13 Uhr (Einlass 12.30 Uhr) ihre neuen Choreografien. „Flash“ konnte 2019 als Jugendmeister Baden-Württemberg, Dritter der Deutschen Meisterschaft und Teilnehmer der Weltmeisterschaft in Polen überzeugen. In der aktuellen Saison steht die Formation trotzdem vor einer großen Aufgabe, da einige Tänzerinnen die Altersgrenze überschritten haben und die Großen von „Enigma“ verstärken. Nun will der Nachwuchs sein Können unter Beweis stellen. „Eclair“ hat das Ziel, sich für den Deutschlandpokal der Kinder zu qualifizieren. Der Eintritt kostet sechs, ermäßigt drei Euro. baum/zg

© Mannheimer Morgen, Freitag, 28.02.2020