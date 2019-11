SCB lädt zum Weihnachtsmarkt

Auch in diesem Jahr findet auf dem Gelände der Siedlergemeinschaft wieder der Weihnachtsmarkt des SC Blumenau statt. Der Organisator und Abteilungsleiter Fußball des SC Blumenau, Jürgen Wolf, kündigt einige Programmpunkte an. Am Samstag, 30. November, beginnt der Weihnachtsmarkt um 15 Uhr mit einer ökumenischen Andacht. Abends unterhalten wieder das Duo Shorty & Paul das Publikum ab 19 Uhr. Am Sonntag kommt von 15 bis 17 Uhr der Nikolaus. Um 17 Uhr gibt sich die Sängerrose Blumenau musikalisch die Ehre. Die Kinder des Regenbogenkindergartens, Reha Südwest GmbH, haben ihren Auftritt am Sonntag bereits um 15 Uhr. Die reichhaltige Tombola bietet viele Gewinne. Insgesamt neun Buden laden die Gäste zum Weihnachtsmarkt ein. eng

