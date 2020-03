Schneemann in Flammen

Seit 1994 zählt die Verbrennung des Schneemanns beim Sommertagszug im Stadtteil Schönau zu den Traditionsveranstaltungen. Jetzt ist es wieder soweit: Am Sonntag 15. März, richtet die Kultur- und Interessengemeinschaft (KIG) den Zug aus. Sie löst in dieser Funktion die evangelische Gemeinde Schönau ab. Um 13.30 Uhr stellen sich die Teilnehmer auf dem Parkplatz im Bromberger Baumgang vor dem Siedlerheim auf. Von dort setzt sich der Umzug um 14 Uhr in Bewegung. Gemeinsam laufen alle in Richtung Danziger Baumgang, über Memeler Straße, Gryphiusweg und Bromberger Baumgang zurück zum Ausgangspunkt – zur Schneemannverbrennung. Dort erwartet der Posaunenchor der evangelischen Schönaugemeinde die Teilnehmer. Nach Ende der Veranstaltung auf dem Parkplatz gibt es Kaffee und Kuchen sowie weitere Erfrischungen im Siedlerheim. Für Kinderbetreuung ist gesorgt.

Bereits einige Tage zuvor basteln Mitglieder der KIG, Siedler und Grün Weiß Schönau Sommertagsstöcke, die sich die Kinder kostenlos für den Umzug ausleihen dürfen. Danach sollten diese wieder abgegeben werden, da sie im nächsten Jahr erneut zum Einsatz kommen sollen. Weitere Fragen beantwortet der Vorsitzende der KIG, Willi Hamberger, Telefon 0621/44 59 29 40. eng

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 11.03.2020