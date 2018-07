Schwere Maschinen ziehen Blicke auf sich

Anzeige

Lachen, Toben, Spielen, Staunen – darum ging es beim Spielfest der Schönauer Organisation „Kinder am Rande der Stadt“ (Kards). In diesem Jahr waren die Kinder wieder zu Gast auf dem Gelände des TSV Schönau in der Rudolf-Maus-Straße. Auf dem großen Fußballplatz waren die acht verschiedenen Spielstationen aufgebaut. Dort galt es, das eigene Wissen und die Geschicklichkeit zu testen.

Gleich am Eingang auf dem Gelände standen der Leiter des Polizeireviers Sandhofen, Michael Schloer, und weitere Beamten Kindern und Erwachsenen Rede und Antwort. Für die Kleinen war es einmal mehr eine Freude, sich in den Streifenwagen setzen zu dürfen und das „Tatütata“ zu hören. Nicht nur die Polizei, sondern auch die Feuerwehr und Mitglieder des Arbeiter-Samariter-Bunds ASB sind schon ein fester Bestandteil beim Kinderfest von Kards. Auch sie klärten über ihren Beruf auf, was die Kinder begeistert verfolgten.

Insgesamt drei Hüpfburgen standen den Kindern zur Verfügung. Was man in einer Manege so macht, das führte ein Clown aus dem Zirkus Luna vor. Ihre sportliche Geschicklichkeit unter Beweis stellen konnten die Jungen und Mädchen beim Bogenschießen. Dass es viel Kraft braucht, um einen Bogen zu spannen, war für manchen dann doch neu. Schließlich wirkte beim Zuschauen alles recht einfach.