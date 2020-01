„Sie lassen mit dem Gesang die Sorgen des Alltags vergessen“

70 Jahre alt wird die Sängerrose Blumenau in diesem Jahr. Grund genug für Vorstand Jürgen Klopsch, beim Neujahrsempfang zurückzublicken – auch auf seinen eigenen Werdegang im Verein. „Nach der Singstund bring isch den widda hääm“, habe ein Sänger seinen Eltern erklärt. 1976 war das, als Klopsch mit 14 Jahren zu seiner ersten Singstunde ging. Da er daran Spaß gefunden habe, sei er auch heute noch – als Chorleiter und Dirigent – dabei.

„Wenn Sie wollen, dass in der Politik etwas gesagt wird, wenden Sie sich an die Männer. Wenn Sie aber wollen, dass etwas getan wird, gehen Sie zu Frauen“: Mit diesem Zitat von Margaret Thatcher begann der CDU-Bundestagsabgeordnete Nikolas Löbel seine Rede – was gleich zur Erheiterung im Saal beitrug. Bezogen auf die Sängerrose Blumenau sagte Löbel, dass er nicht nur ein Männergesangverein sei, sondern eine Gemeinschaft. Im kleinen Stadtteil Blumenau sei man hochorganisiert, und man bringe sich dort in die Stadtgesellschaft ein, um diese lebendig und liebenswert zu gestalten. Als Beispiel nannte Löbel die Maibaumaufstellung.

Nachwuchsmangel bleibt Thema

Er erwähnte in seiner Rede auch den langjährigen Vorsitzenden Gustav Bechthold, der diesen Verein zu seinen Lebzeiten maßgeblich geprägt habe. Auch damals schon sprach Bechthold den mangelnden Nachwuchs an, von dem die Sängerrose heute sehr betroffen ist. Sowohl dem Gesangverein als auch der Bürgerschaft wünschte Löbel viel Erfolg im neuen Jahr: „Sie geben der Blumenau das Herz, das sie hat.“

Der Landtagsabgeordnete Stefan Fulst-Blei (SPD) versprach den Blumenauern, öfter zu kommen. Er betonte, Gesangvereine seien nicht altmodisch. Vielmehr beschritten sie mit ihrem Liedgut auch neue Wege. Außerdem ging Fulst-Blei auf die Pläne der Deutschen Bahn zum Trassenbau zwischen Frankfurt und Mannheim ein. Dass nun ein Tunnel geplant werde, „sei auch der Bürgerschaft zu verdanken, die sich persönlich eingebracht hat“.

Stadtrat Egon Jüttner (CDU) hob hervor, dass die Sängerrose, auch in seiner Zeit als Vorsitzender der Bürgervereinigung Sandhofen, viele Veranstaltungen mit ihrem Gesang unterstützt habe: „Die Blumenau kann stolz auf die Sängerrose sein, die sehr viel zum geselligen Leben beigetragen hat.“ Jüttner dankte den aktiven und passiven Mitgliedern, ohne deren idealistischen Einsatz vieles nicht möglich gewesen wäre: „Sie lassen mit Ihrem Gesang die Sorgen des Alltags vergessen.“ Jüttner rief einmal mehr junge Menschen dazu auf, sich der Sängerrose anzuschließen.

Weitere Grußworte überbrachten das Ehrenmitglied der Sängerrose, Uwe Plitt, sowie Martina Irmscher von der Siedlergemeinschaft Blumenau. In einem Umschlag überreichte Markus Guthruf vom SC Blumenau dem Vorsitzenden Jürgen Klopsch eine Zuwendung, die die Sänger sicher gut brauchen könnten.

„Stark und einig, stolz und kühn, soll unsre Sängerrose erblühn“: Nach diesen Textzeilen vom ersten Dirigenten Albert Engelmann ging die Festgesellschaft zum gemütlichen Teil des Neujahrsempfanges über. Den Takt beim Gesang der Sängerrose gab Dirigent Wolfram Blank vor.

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 22.01.2020