Wenn Kirchengemeinden zum Frauenfrühstück einladen, ist das ein Garant für eine gut besuchte Veranstaltung. So auch bei der evangelischen Gemeinde Schönau, die in den Emmaussaal eingeladen hatte.

Als Referentin begrüßte Doris Schmitt vom Frauenkreis Marion Tauschwitz. Diese erzählte die Geschichte der Jüdin Selma Merbaum. Die 18-jährige junge Frau starb im Dezember 1942 in einem Arbeitslager in der Ukraine. Fast ohne eine Versorgung mit Essen musste die junge Frau Steine klopfen, die als Schotter für Straßen verwendet wurden. Als sie krank war, erhielt sie keine Medikamente.

„Ich habe keine Zeit gehabt, zuende zu schreiben“, schloss eines ihrer Gedichte, die für die Nachwelt gerettet werden konnten. Freunde hatten die Werke, in denen sich Selma Merbaum auch das Leben nach dem Arbeitslager ausmalte, durch halb Europa bis nach Israel getragen.

Müdigkeit und Sehnsucht

Die 58 erhaltenen Gedichte, alle aus der Zeit ab 1939, zeigten die Sehnsucht der jungen Frau, die so jung sterben musste. Sie hatte alles mit Füller in ein Büchlein geschrieben, das sie Blütenlese nannte. Das Album steckte sie vor der Deportation 1942 einem Bekannten zu. Die Werke der rumänisch-deutschsprachigen Dichterin, die am 16. Dezember 1942 im Zwangsarbeitslager starb, zählen mittlerweile zur Weltliteratur.

Auf die Lyrik von Merbaum aufmerksam wurde Marion Tauschwitz beim Schreiben der Biografie der deutschen Schriftstellerin Hilde Domin, die 2006 in Heidelberg verstarb. Domin hatte die Werke der jungen jüdischen Frau als „so rein, so schön, so hell und so bedroht“ beschrieben. Bei der Recherche, die sie auch in die Dominikanische Republik führte, stieß Tauschwitz auch auf Briefe, die aussagten, wie Hilde Domin sich für die junge Frau eingesetzt habe.

Die zahlreichen Gäste beim Frühstück zeigten an der tragischen Geschichte über die Dichterin Selma Merbaum, an ihren Erlebnissen und ihren lyrischen Werken viel Interesse.

