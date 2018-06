Sockendisco sorgt für Erheiterung

Anzeige

Flüssiges Lesen, gute Betonung sowie ein gewisses Textverständnis waren auch in diesem Jahr beim Vorlesewettbewerb in der Stadtteilbibliothek Schönau gefragt. An zwei Tagen präsentierte der Nachwuchs der dritten und vierten Klassen der Grundschulen des Mannheimer Nordens seine Fähigkeiten in Sachen Lesetempo und Ausdruck. Lesefehler fielen demgegenüber weniger ins Gewicht, als sich die Mädchen und Jungen der Hans-Christian-Andersen-Schule, der Gustav Wiederkehr-Schule, der Alfred-Delp-Schule sowie der Schönau-Grundschule der Jury des Vorlesewettbewerbs vorstellten.

Für die dritten Klassen entschieden an Tag eins Vorlesepatin Johanna Schmidt, Cordula Kiel (Bücherei Sandhofen), Judith Gehrig (VR Bank) und Petra Döhring (Bücherei Herzogenried) über die ersten drei Plätze. Im Text von Sabine Zetts Jugendbuch „Sockendisco mit Opa“ geraten Jung und Alt bei der Gestaltung einer Schulparty aneinander. Statt Torwandschießen oder Eierlauf stehen dort plötzlich Servietten häkeln und Walken mit Stöcken auf dem Programm. Am Ende greifen die Großeltern auch noch am Mischpult des DJs ein.

Grübeln über Textaufgaben

Den besten Rhythmus im Vortrag bewies Anisha Friedel (Gustav-Wiederkehr-Schule), die Mira Firat (Alfred-Delp-Schule) und Charlotte Frommberger (Gustav-Wiederkehr-Schule) auf die Plätze zwei und drei verwies.