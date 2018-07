Sound wie ein Erdbeben

Anzeige

Mit etwas luftigerem Groove und Funk-Rhythmus-Einschlag, der an die Red Hot Chili Peppers erinnert, trat danach die Stoner-Rock-Truppe The Color of Iris auf. Während einer lärmenden Rückkopplungs-Orgie rüttelte Bassist Maxi Vrba an seinem Viersaiter, um jede Note einzeln aus seinem E-Bass herauszuschütteln. Abgrundtief klingt der apokalyptische Sound des Quartetts, weshalb sich die Mannheimer Band mit den Seattle-Sound-Pionieren Soundgarden vergleichen lässt.

Als Höhepunkt ließen The Great Machine aus Tel Aviv donnernd die Turnhalle erbeben. Mit heftigen Hieben und verzerrtem Gesicht schlug Schlagzeuger Michael Izaki auf seine scheppernden Becken ein – staubig wie Wüstensand, schleppend im Tempo und im Geiste der kalifornischen Low-Tune-Kultur.

Ein wenig klingen die drei Israelis, die in wenigen Tagen in ihrer nahöstlichen Heimat im Vorprogramm von Ozzy Osbourne spielen werden, wie die in der Szene etablierte Kult-Formation King’s X. Auf der Bühne hüpfte der singende Saitenhexer Omar Haviv wild auf und ab.

Nebenberuf als Koch

Vor zwei Monaten feierte der Staat Israel sein 70-jähriges Bestehen. Haben die drei Rocker von The Great Machine mitgefeiert? „Ich liebe mein Land, ich bin aber kein großer Patriot und war auch nicht in der israelischen Armee“, erzählte Sänger und Gitarrist Omar Haviv, der in seinem Gesicht silberne Piercings trägt, nach dem erdbebenhaften Auftritt. „Ich gestalte meinen persönlichen Mikrokosmos“, betonte Bandchef Haviv, der im Nebenberuf als Koch in einem Café arbeitet.

Am heutigen Freitag treten The Great Machine auf dem Hamm Open Air nördlich von Worms auf. Eintritt 13 Euro, Beginn Mitternacht.

