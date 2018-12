Spätzle, Likör und Linzertorte

Mit dem Lied „In der Weihnachtsbäckerei“ eröffneten Kinder der Schönauschule mit ihrer Lehrerin Isabell Schmitt musikalisch den 37. Schönauer Weihnachtsmarkt. Anschließend begrüßte die Stadträtin und Organisatorin, Andrea Safferling, die Gäste am Bromberger Baumgang.

Viele Besucher bestaunten beim Betreten des Marktes zunächst den kürzlich abgeschlossenen zweiten Bauabschnitt des Platzes mit der Bühne am Eingang des Museums. Schon am späten Nachmittag drängten sich die Gäste auf dem Parkplatz dicht an dicht an die Buden. Am Abend gab es kaum noch ein Durchkommen. Unter den Gästen waren auch der Landtagsabgeordnete Stefan Fulst-Blei sowie Bezirksbeiräte und Vertreter aus der Wirtschaft und Vereinen.

Zusammen mit dem Vorsitzenden der Kultur- und Interessengemeinschaft (KIG), Willi Hamberger, galt der Dank allen, die zum Gelingen des Marktes beigetragen haben. Ein Grußwort überbrachte auch Karl-Heinz Frings, Geschäftsführer der GBG Mannheim. „Wenn Kinder einen Weihnachtsmarkt eröffnen, kommt man in die richtige Stimmung“, erklärte Frings.

Der Budenzauber bot einige Besonderheiten an: Weihnachtliches aus Holz gab es am Stand von Dennis Höllriegl, Geschenkartikel bei Carmen Hamberger. Das Essensangebot war vielseitig und ging über Bratwurst und Steak hinaus. Beim TSV Schönau gab es Kartoffelpuffer, die KG Grün-Weiß Schönau lockte mit Erbsensuppe. Die legendären Käsespätzle bot der Gesangverein auch in diesem Jahr wieder an. Spezielle Getränke gab es mit dem Weihnachtslikör – warm oder kalt – bei den Tornados oder bei der Schnapsbrennerei Scheuermann. Am Stand der SPD fand die von Andrea Safferling gebackene Linzertorte reißenden Absatz.

Als Märchentanten fungierten drei Damen aus dem Otto Bauder- Haus, die in einem Zelt Kinder mit Märchen unterhielten. Das Programm war an beiden Tagen sehr ansprechend. Der Leiter des Schifferkinderheimes, Ralph Waibel, beschenkte die Kinder als Nikolaus. Tänzerisch und gesanglich zeigte sich eine rumänische Gruppe aus dem Rhein-Neckar-Raum. Auch die Garde der KG Grün-Weiß zeigte ihr Können auf der Bühne, die Wolfgang Streich mit einem schönen Bühnenbild ausstattete. Das weitere Musikprogramm bestritten das Duo „Einfach Wir“, James Scholl und Barbara Boll, mit Heiko Kerschbaum vor dem Bühnenbild von Wolfgang Streich. Als Frau Kruschtel und Franzl führten Denise Wörner und André Pascarella vom CCW eine Weihnachtsgeschichte vor.

Am Sonntag warteten alle auf die Pyrotechnik-Show, die wieder Panajotis Neuert, Geschäftsführer von Pflege im Quadrat, sponserte. Das imposante Feuerwerk sorgte am Abend für zusätzliche Gäste. Das Orga-Team, Andrea Safferling und Willi Hamberger, war mit dem Markt, der bei den Gästen gut ankam, rundum zufrieden.

© Mannheimer Morgen, Freitag, 21.12.2018